En manque de temps de jeu, un Diable Rouge peut rebondir en Serie A

Timothy Castagne ne joue plus énormément du côté de Fulham. Le Diable Rouge pourrait compter sur de l'intérêt en provenance d'Italie.

La situation de Timothy Castagne à Fulham est mitigée : le Diable Rouge alterne titularisations et passages sur le banc depuis le début de la saison, en concurrence avec Kenny Tete chez les Cottagers. S'il n'est pas à proprement parler en difficulté, le Gaumais pourrait aller chercher plus de temps de jeu si une offre intéressante survenait.

Selon La Stampa, cette offre pourrait venir d'Italie. Le journaliste Simone Rippa affirme en effet que le Torino suivrait de près la situation de Timothy Castagne, et serait prêt à l'accueillir en prêt pour la seconde partie de saison.

Retour en Serie A pour Timothy Castagne ?

Un tel transfert dépendrait cependant du départ de deux joueurs : Nkounkou et Biraghi, qui doivent quitter le Torino avant une éventuelle arrivée de Castagne.

Pour l'ancien de Genk, ce serait un retour en Serie A : Timothy Castagne a porté les couleurs de l'Atalanta Bergame de 2017 à 2020, disputant 96 matchs avec la Dea avant de décrocher un transfert à plus de 20 millions d'euros en Angleterre.



Reste à voir si le Diable Rouge serait prêt à prendre un risque : Castagne a débuté l'année sur deux titularisations d'affilée, et sait que sauf catastrophe, il ira de toute façon à la Coupe du Monde 2026 même s'il ne joue pas tout avec Fulham.