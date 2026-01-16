"J'ai rapidement été convaincu" : les premiers mots de Gustav Mortensen sous les couleurs du Standard

"J'ai rapidement été convaincu" : les premiers mots de Gustav Mortensen sous les couleurs du Standard
Photo: Standard de Liège
Le nouvel arrière gauche danois du Standard de Liège, Gustav Mortensen, a exprimé ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs. Il se réjouit évidemment de son transfert.

Gustav Mortensen est la première recrue hivernale du Standard de Liège. Le Danois quitte son pays natal et se lance dans son premier défi à l'étranger. Les Rouches ont déboursé 1 million d'euros pour s'attacher ses services.

"Ça représente beaucoup pour moi. C'est un grand club avec un superbe stade", souligne-t-il. "Un club chargé d'histoire. C'est un club où j'ai vraiment envie de jouer et de me développer en tant que joueur."

Gustav Mortensen a rapidement pris sa décision

Il est aussi revenu sur son choix de signer en bord de Meuse : "Lorsque le Standard m’a contacté et m’a présenté son projet, j’ai rapidement été convaincu que je devais faire partie de cette aventure."

"À 21 ans, je me sens prêt à relever ce nouveau défi, qui sera aussi ma première expérience à l’étranger, et j’ai hâte de découvrir le club, la ville et les supporters", conclut le jeune talent de 21 ans.

Ce week-end, le Standard affrontera le Sporting de Charleroi au Mambourg dans un choc wallon qui promet. Gustav Mortensen pourrait éventuellement déjà être intégré au groupe liégeois. Le coup d'envoi de ce match sera donné ce dimanche à 18h30. 

