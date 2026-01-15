Marc Wilmots veut marquer un gros coup : le Standard sur la piste d'un ancien taulier... de l'Union

Marc Wilmots veut marquer un gros coup : le Standard sur la piste d'un ancien taulier... de l'Union

Marc Wilmots avait annoncé l'objectif de la saison en Pro League, le Standard doit jouer les Play-Offs 1. Et pour ça, plusieurs renforts vont arriver.

Le Standard de Liège s'est activé sur le marché des transferts et a signé son premier renfort de l'hiver. Marc Wilmots ne compte pas s'arrêter là. Le club veut jouer les Play-Offs 1 cette saison. Gustav Mortensen a signé un contrat de quatre ans et demi.

Un gros coup de Wilmots

La direction accélère pour dénicher un nouvel ailier droit. Selon le journal Le Soir, le club tenterait de faire revenir Teddy Teuma en Belgique. L'ancien patron de l'Union, âgé de 32 ans, négocierait une rupture de contrat gratuite avec Reims.

L'international maltais pourrait s'engager pour une durée de six mois avec une option supplémentaire. Il a récemment perdu sa place de titulaire à Reims, ce qui rend l'opération possible.

Wilmots voudrait réunir Teuma et Casper Nielsen, deux joueurs qui se connaissent très bien depuis leur passage à l'Union. Un duo qui pourrait aider l'équipe à progresser plus vite.

Le Standard de Liège pourrait réussir un joli coup en ramenant gratuitement un ancien taulier de Pro League. À voir comment les supporters de l'Union vont réagir si ça se concrétise.

