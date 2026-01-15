Cible d'Anderlecht, le gardien belge Jari De Busser évoque son avenir

Cible d'Anderlecht, le gardien belge Jari De Busser évoque son avenir
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Une nouvelle fois héros des Go Ahead Eagles en Coupe des Pays-Bas, le gardien belge Jari De Busser susciterait l'intérêt d'Anderlecht. Il assure toutefois ne rien savoir de concret.

Ce mercredi, en 1/8e de finale de la Coupe des Pays-Bas, les Go Ahead Eagles ont éliminé Heracles aux tirs au but (2-2 après 120 minutes), avec notamment un but du Carolo Mathis Suray. Le portier belge des Eagles, Jari De Busser, a une fois de plus été décisif lors de la séance de tirs au but.

Le gardien de 26 ans a arrêté trois penalties, devenant le héros de son équipe qualifiée pour les quarts de finale. Il avait déjà brillé au tour précédent en détournant deux tirs face à Roda, et l’an dernier, il avait été l’homme de la finale de la Coupe des Pays-Bas remportée par les Eagles contre l’AZ, également aux tirs au but, en stoppant trois tentatives.

Un intérêt d'Anderlecht ? Jari De Busser botte en touche

Outre ses qualités dans le jeu, Jari De Busser se distingue donc particulièrement lors des penalties, ce qui n’a pas échappé aux recruteurs. L’été dernier déjà, son nom avait circulé, mais aucune offre concrète ne lui était parvenue.

Selon plusieurs sources dans le nord du pays, le Sporting d’Anderlecht s’intéresserait à notre compatriote, cité parmi les possibles remplaçants de Colin Coosemans. Le principal intéressé, toutefois, relativise : "Je vois les rumeurs, mais je n’ai rien entendu de mon agent, donc il n’y a rien de concret. Il me contacte seulement lorsqu’il y a quelque chose de sérieux", a-t-il déclaré au micro de Voetbal International.


Sous contrat jusqu’en juin 2027, Jari De Busser pourrait envisager un départ cet hiver ou l’été prochain si aucune prolongation n’est trouvée. "Pour l’instant, je suis content de rester ici et il y a encore beaucoup à gagner. Cette saison pourrait encore être excellente", a-t-il conclu.

