Manchester City entre dans la danse : un joueur du Club de Bruges ciblé

Le feuilleton Joel Ordoñez s'emballe. Après l'intérêt de Liverpool et les rumeurs d'un transfert à 50 millions d'euros, c'est au tour de Manchester City d'entrer dans la danse.

Le feuilleton Joel Ordoñez a connu pas mal de rebondissements. Certains annonçaient un transfert record vers Liverpool pour 50 millions d'euros, mais le média anglais Mail Sport avait démenti l'information.

Pas d'accord en vue

Pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé entre Bruges et les Reds. Liverpool surveille le jeune équatorien, mais sans être passé à l'offensive. Forcément, d'autres gros clubs commencent à pointer le bout de leur nez.

Selon BolaVIP, Manchester City est entré dans la danse. Les Citizens seraient prêts à lui offrir un salaire annuel de trois à quatre millions d'euros, ce qui vient mettre des bâtons dans les roues de Liverpool.

Bruges n'est pas pressé de vendre

Le Club n'est pas pressé. Avec un joueur estimé à 28 millions d'euros, les dirigeants préfèrent attendre l'été prochain. À moins qu'une offre complètement dingue ne tombe sur la table d'ici la fin de l'hiver.



La concurrence entre les grands clubs pourrait faire monter le prix, ce qui arrangerait Bruges. Pour ne pas être pris de court, le club cherche un remplaçant à son défenseur.