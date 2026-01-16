L'Antwerp est très déçu : une pépite qui vaut 8 millions partira bien gratuite en juin

Zeno Van den Bosch passe ses tests médicaux à l'Union Berlin et quittera l'Antwerp en juin prochain. Il sera alors libre, et ne rapportera pas un euro à son club formateur.

Zeno Van den Bosch (22 ans) a profité d'un jour de congé cette semaine suite à la qualification en Coupe contre la RAAL pour se rendre en Allemagne, à Berlin. Le défenseur central de l'Antwerp y a passé ses tests médicaux et est revenu dans la foulée pour préparer le match de championnat face à Dender.

Du côté de l'Antwerp, cet intérêt est connu depuis quelque temps, mais le joueur hésitait encore entre une prolongation de contrat - il arrive en fin de bail en juin - et cette signature gratuite en Bundesliga. Désormais, il semble clair qu'il a fait son choix.

Grosse perte pour l'Antwerp

C'est un coup dur pour l'Antwerp : Zeno Van den Bosch est l'un des fleurons de la formation anversoise et l'un des joueurs les mieux cotés du noyau (Transfermarkt l'estime à 8 millions d'euros). On espérait plus de transparence et de reconnaissance de sa part. Une proposition de contrat avait été faite l'année passée et un accord semblait proche pour un salaire assez raisonnable.

Cette frustration est d'autant plus justifiée que Van den Bosch, l'été passé, a refusé de rejoindre Lecce qui offrait plus de 5 millions d'euros pour ses services. Le voilà maintenant gratuit, ce qui agace énormément en interne.



Un départ dès cet hiver aurait permis de limiter la casse, mais sportivement, ce serait se tirer une balle dans le pied. Reste à voir comment Joseph Oosting va gérer la situation, mais Zeno Van den Bosch est un titulaire indiscutable au Bosuil avec 19 matchs joués en intégralité (un seul match raté pour maladie).