Le mercato hivernal du Standard est lancé : une première recrue venue du Danemark

Après plusieurs jours de rumeurs et de discussions, le Standard de Liège a recruté un joueur à un poste très important.

L'attente a pris fin pour les fans du Standard avec l'arrivée de Gustav Mortensen. Le jeune Danois de 21 ans arrive avec l'objectif de stabiliser un côté du jeu qui faisait débat. Marc Wilmots devait renforcer le couloir gauche de la défense.

Mortensen est Rouche. Le latéral gauche de 21 ans arrive de Lyngby Boldklub et a paraphé un contrat de 4,5 saisons avec les Rouches. Welcome, Gustav. 🔴⚪️



Une pépite danoise

International U21, le défenseur possède une solide expérience malgré son jeune âge et une valeur marchande avoisinant les 800 000 euros selon Transfermarkt. Le premier pari de Wilmots dans ce mercato hivernal.

Le natif du Danemark ne vient pas pour faire de la figuration. Son profil devrait offrir de nouvelles solutions tactiques à Vincent Euvrard. Mortensen a signé un contrat de 4 ans et demi au Standard de Liège.

Il arrive en provenance du Lyngby Boldklub, où il était un titulaire indiscutable au sein d'une équipe qui lutte pour la montée en première division. Courtisé par Westerlo, le jeune talent a choisi le projet liégeois.



Pour épauler cette recrue, le club travaille aussi sur le dossier Arthur Masuaku. Bien qu'il soit considéré comme le plan B. Il devrait rejoindre les rangs de l'équipe, mais sous la forme d'un prêt uniquement.