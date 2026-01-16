Ni De Busser, ni Leysen, voici qui doit venir concurrencer Coosemans à Anderlecht

Anderlecht est sur le point d'attirer un nouveau gardien de but, et ce ne sera a priori pas l'un des noms déjà cités. Justin Heekeren devrait venir concurrencer Colin Coosemans.

On le sait : Anderlecht va se séparer de Mads Kikkenborg, son n°2, qui a d'ores et déjà conclu un accord avec Molde et peut partir. Il ne manquait qu'une chose pour officialiser son départ : l'arrivée d'un nouveau gardien.

Plusieurs noms ont été cités. Jonathan Sirois, gardien du CF Montréal que connaît bien Olivier Renard, était une piste solide ; cette semaine, les noms de Tobe Leysen et Jari De Busser étaient également mentionnés.

Justin Heekeren devrait signer à Anderlecht

Mais c'est finalement Justin Heekeren (25 ans) qui, selon nos informations, devrait débarquer au RSC Anderlecht. Il débarque de Schalke 04, où il est n°2, et est sous contrat jusqu'en juin prochain. Cette saison, il n'a joué qu'en Coupe d'Allemagne.

Heekren connaît la Belgique, puisqu'en 2024, il avait été prêté 6 mois au Patro Eisden, où il avait disputé 14 matchs et fait bonne impression. Il a tout de même disputé 33 matchs avec Schalke 04, après avoir été formé à Mönchengladbach et Oberhausen.



Le deal serait sur le point d'être conclu ; reste à voir si Justin Heekeren arrive pour être n°2 ou pour prendre à moyen terme la place de Colin Coosemans dont la situation contractuelle doit encore être éclaircie dans les semaines à venir.