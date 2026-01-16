📷 Ca se passe mal sur le terrain, mais Johan Bakayoko s'éclate en bonne compagnie en dehors

Johan Bakayoko vit une saison frustrante avec le RB Leipzig. Le Diable Rouge garde cependant le sourire, et a assisté à un match de NBA en bonne compagnie.

Johan Bakayoko (22 ans) vit peut-être la saison la plus compliquée de sa jeune carrière. Absent depuis décembre en raison de soucis musculaires, le Diable Rouge n'a marqué que deux fois cette saison et son dernier but date de septembre dernier.

Trop peu souvent titulaire, Bakayoko n'a pas non plus convaincu Rudi Garcia, qui ne l'a pas appelé une seule fois depuis son arrivée à la tête des Diables Rouges. Cela risque de ne pas changer à court terme, et l'ancien indéboulonnable sous Tedesco pourrait donc manquer la Coupe du Monde.

Bakayoko aux côtés de Klopp à Berlin

Mais en dehors des terrains, tout va visiblement bien pour l'ailier du RB Leipzig. Récemment, Bakayoko a ainsi été aperçu aux côtés du patron sportif de Red Bull, Jürgen Klopp. Il a effectué le voyage en sa compagnie jusqu'à Berlin.

🇩🇪 | Jürgen Klopp en Johan Bakayoko hebben misschien wel de dunk van het jaar gezien tijdens de NBA-wedstrijd in Berlijn! 😮‍💨🔥 pic.twitter.com/YtXoWM1lKF — DAZN België (@DAZN_BENL) January 16, 2026

Au programme, un match de NBA : la reine des compétitions de basket s'exporte désormais régulièrement sur le continent européen. L'Orlando Magic et les Memphis Grizzlies s'affrontaient cette semaine à Berlin (pour une victoire d'Orlando, 118 à 111).





Johan Bakayoko avait rejoint le RB Leipzig l'été dernier en provenance du PSV Eindhoven, contre 18 millions d'euros. Il n'a depuis disputé que 14 matchs toutes compétitions confondues pour le club allemand, pour 3 buts inscrits.