Muzamel Rahmat
"Je suis content d'avoir été attrapé" : un ancien Diable Rouge condamné pour des faits graves

Jeudi, Eddy Snelders a comparu devant la cour d'appel d'Anvers. L'ancien footballeur s'est exprimé et a déclaré : "Je suis content d'avoir été attrapé"

L'été dernier, le tribunal d'Anvers a reconnu Eddy Snelders coupable de plusieurs faits, dont voyeurisme, exhibitionnisme, atteinte à la pudeur et agressions. Il a été condamné à cinq ans de prison.

Snelders a fait appel

Sur cette peine, 42 mois étaient assortis d'un sursis et 18 mois étaient fermes. Snelders a reçu plusieurs conditions, comme l'interdiction de contacter sa voisine et l'obligation de suivre un accompagnement. À l'époque, il avait été acquitté pour certaines accusations, dont la possession d'images d'abus sur mineurs.

Après sa carrière de footballeur, qui l'a mené à l'Antwerp et au Standard de Liège, l'ancien Diable Rouge était devenu consultant pour la radio et la télévision. Il a décidé de contester le jugement et la peine en faisant appel.

L'envoyer en prison serait irresponsable selon son avocate

Il vient de comparaître devant la Cour d'appel d'Anvers. Selon la chaîne VTM, Snelders veut éviter la prison ferme. S'il était enfermé, il ne pourrait plus suivre la thérapie qu'il suit déjà depuis deux ans.


"L'envoyer en prison serait la décision la plus irresponsable", a déclaré son avocate. Selon la Gazet van Antwerpen, Snelders a pris la parole : "Je suis content d'avoir été attrapé". Il a exprimé le souhait de pouvoir discuter avec ses victimes. Le verdict tombera le 12 février.

