La saison de la confirmation : un Diablotin fait craquer le Real Madrid et le Barça

Rayane Bounida affole l'Espagne. Le Diablotin est suivi de très près par le Real Madrid et le Barça, séduits par son éclosion et son potentiel technique.

Le petit génie de Vilvorde est en train de confirmer tout le bien qu'on pensait de lui. Rayane Bounida commence à faire son trou dans l'équipe première de l'Ajax Amsterdam cette saison. Le Diablotin prouve qu'il a les épaules pour le monde professionnel.

10 sur 10 sur Sofascore

Niveau statistique, il s'en sort cette saison, mais c'est son match en Coupe contre l'Excelsior qui a impressionné tout le monde. Il a marqué un but et donné quatre passes décisives en une seule rencontre. Sofascore lui avait attribué la note de 10 sur 10.

Le Real Madrid et le Barça le pistent

Cette performance n'a pas échappé aux géants d'Espagne. Selon le quotidien AS, le Real Madrid et le FC Barcelone suivent ses performances de très près. Si aucune offre officielle n'a encore été déposée, l'intérêt est décrit comme fort et stratégique.

Au Camp Nou comme au Santiago Bernabéu, ses qualités techniques et sa créativité fascinent les recruteurs. Bounida est un couteau suisse capable d'occuper plusieurs postes offensifs. Estimé à 1,5 million d'euros sur Transfermarkt, sa valeur pourrait grimper si l'Ajax continue de lui faire confiance.



Longtemps considéré comme le plus grand espoir de sa génération en Belgique, Rayane est prêt à franchir le cap. Vincent Mannaert doit le convaincre d'opter pour les Diables Rouges, sinon ce serait une perte pour l'équipe nationale.