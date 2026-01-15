Le Standard recrute à tous les postes : un attaquant de Ligue 1 devrait arriver

Le Standard passe à l'offensive pour rester dans la course au top 6. Les dirigeants liégeois s'apprêtent à boucler l'arrivée d'un nouveau renfort pour muscler leur attaque.

Le Standard de Liège entame l'année 2026 à la sixième place du classement, à égalité avec l'Antwerp. Le club veut rester dans la course pour décrocher un ticket en Champions' Play-Offs. Les Rouches vont devoir mettre les bouchées doubles.

Des renforts sont indispensables. Marc Wilmots et les autres dirigeants liégeois en sont conscients et s'activent pour muscler l'effectif. Ils auraient trouvé une piste pour renforcer l'attaque.

Le Standard veut recruter en Ligue 1

Selon Sacha Tavolieri, le dossier Bernard Nguene avance rapidement. C'est un attaquant camerounais de 19 ans dont la valeur marchande est estimée à 200 000 euros selon le site Transfermarkt.

🚨 EXCL - Le Standard de Liège fonce sur Bernard Nguene !



🔴⚫️ L’OGC Nice et le RSCL ont trouvé un accord pour assurer l’arrivée imminente du buteur camerounais en Cité Ardente.



✍️ Nguene pourrait arriver à Liège ce vendredi. #mercato #JPL #OGCN pic.twitter.com/JVRyj01iXx — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 15, 2026

Le jeune Camerounais de 19 ans n'a joué que six petites rencontres cette saison avec Nice. Il cherche une solution pour obtenir plus de temps de jeu, une opportunité qu'il pourrait saisir au Standard.





Le jeune Camerounais de 19 ans n'a joué que six petites rencontres cette saison avec Nice. Il cherche une solution pour obtenir plus de temps de jeu, une opportunité qu'il pourrait saisir au Standard.