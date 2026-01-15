Le Standard recrute à tous les postes : un attaquant de Ligue 1 devrait arriver

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Le Standard recrute à tous les postes : un attaquant de Ligue 1 devrait arriver
Photo: © photonews

Le Standard passe à l'offensive pour rester dans la course au top 6. Les dirigeants liégeois s'apprêtent à boucler l'arrivée d'un nouveau renfort pour muscler leur attaque.

Le Standard de Liège entame l'année 2026 à la sixième place du classement, à égalité avec l'Antwerp. Le club veut rester dans la course pour décrocher un ticket en Champions' Play-Offs. Les Rouches vont devoir mettre les bouchées doubles.

Des renforts sont indispensables. Marc Wilmots et les autres dirigeants liégeois en sont conscients et s'activent pour muscler l'effectif. Ils auraient trouvé une piste pour renforcer l'attaque.

Le Standard veut recruter en Ligue 1

Selon Sacha Tavolieri, le dossier Bernard Nguene avance rapidement. C'est un attaquant camerounais de 19 ans dont la valeur marchande est estimée à 200 000 euros selon le site Transfermarkt.

"L'OGC Nice et le Standard ont trouvé un accord pour assurer l'arrivée imminente du buteur camerounais en Cité Ardente. Nguene pourrait débarquer à Liège ce vendredi", affirme Tavolieri.

Le jeune Camerounais de 19 ans n'a joué que six petites rencontres cette saison avec Nice. Il cherche une solution pour obtenir plus de temps de jeu, une opportunité qu'il pourrait saisir au Standard.

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
