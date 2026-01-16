Genk frappe un grand coup pour verrouiller l'un de ses grands talents

Robin Mirisola a prolongé son contrat avec le KRC Genk jusqu'à l'été 2030. L'attaquant de 19 ans était dans le viseur de l'AC Milan au cours des derniers mois, mais a choisi de poursuivre son aventure dans le Limbourg.

"Je suis extrêmement fier de pouvoir prolonger mon contrat avec le KRC Genk”, a ainsi déclaré Robin Mirisola (19 ans) dans un communiqué officiel publié sur le site du club.

"Ce club signifie tout pour moi. Quand j'étais petit, je venais ici pour soutenir l'équipe dans les tribunes. Je rêvais déjà d'un jour pouvoir fouler ce terrain".

Le jeune Limbourgeois se sent extrêmement motivé par la confiance du club. " La confiance que je reçois du club me motive à travailler chaque jour plus dur et à donner le maximum de moi-même. J'espère pouvoir rembourser le club avec beaucoup de buts », a déclaré Mirisola.

Mirisola a été récompensé par un nouveau contrat au KRC Genk

Mirisola joue pour Genk depuis l'âge de six ans et a suivi l'intégralité de la formation du club. Cette saison, il a disputé onze matches avec l'équipe première, au cours desquels il a marqué une fois et délivré une passe décisive.



Son contrat précédent courait jusqu'à l'été 2027, mais avec ce nouveau contrat, il restera lié aux Limbourgeois pour les quatre saisons à venir. Une réaction face, notamment, à l'intérêt de l'AC Milan qui a pu être évoqué ces dernières semaines.