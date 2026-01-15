Un départ pour taper dans l'œil de Rudi Garcia ? Un Diable Rouge suivi par plusieurs grands clubs

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Un départ pour taper dans l'œil de Rudi Garcia ? Un Diable Rouge suivi par plusieurs grands clubs

Mandela Keita est devenu injouable à Parme. Le Diable Rouge enchaîne les "masterclass" en Italie. Rudi Garcia et son staff surveillent ça de près.

S'il y a un Belge qui explose cette saison, c'est Mandela Keita. Le milieu défensif de 23 ans est devenu un monstre à Parme. Il enchaîne les prestations de haut vol et s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux de Serie A.

Il y a quelques jours, il a marqué les esprits en tenant tête à Naples, le champion en titre. Avec 90% de matchs débutés comme titulaire, il est indispensable à son équipe.

Plusieurs clubs sur sa piste

Selon Sacha Tavolieri, Galatasaray est sur le coup et le suit de très près. Mais l'Angleterre lui fait aussi les yeux doux, notamment Brighton qui pense à lui pour remplacer Baleba cet été. D'autres clubs de Premier League observent ses performances.

Objectif Mondial 2026

Sa valeur marchande est estimée à 13 millions d'euros par Transfermarkt. Cette montée en puissance tombe à pic pour les Diables Rouges. Rudi Garcia, le sélectionneur, garde un œil sur ses sorties chaque week-end. Keita devient une option très crédible. Il pourrait être la surprise de la prochaine liste.

S'il continue à ce rythme, il sera impossible de l'ignorer. Le joueur garde la Coupe du Monde dans sa ligne de mire. Il n'a qu'une sélection à son actif.

Mandela Keita

