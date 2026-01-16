Westerlo continue de remplir ses poches : un nouveau départ officialisé

Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
| Commentaire
Westerlo continue de remplir ses poches : un nouveau départ officialisé
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Westerlo continue de dégraisser. Cette fois, c'est Adedire Mebude qui s'en va. L'ailier écossais de 21 ans rejoint officiellement Rizespor, en Turquie.

C'est fait pour Adedire Mebude : l'attaquant quitte Westerlo pour de bon et rejoint Rizespor. Il va signer un contrat jusqu'en 2030. C'était prévu depuis quelques jours, mais les Turcs viennent de l'officialiser sur leurs réseaux sociaux.

"Adedire Awokoya Mebude arrive chez nous. Le club a recruté ce joueur écossais d'origine nigériane pour quatre saisons et demie. Il a atterri à Istanbul pour passer ses tests médicaux."

"Une fois la visite médicale et les dernières formalités terminées, le joueur de 21 ans a signé un contrat de 4 saisons et demie avec les Vert et Bleu. Mebude a disputé 13 matchs et inscrit 2 buts durant la première partie de la saison."

De Westerlo à Rizespor

"Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle recrue et lui souhaitons beaucoup de succèse, a fièrement annoncé le club turc. Avec ce renfort, Rizespor espère remonter vers le haut du classement."

Le joueur avait été formé aux Rangers avant de rejoindre Manchester City. C'est à Westerlo, en 2023, qu'il a fait ses premiers pas dans le football professionnel. Chez les Campinois, il a dû se contenter d'un rôle de remplaçant. L'aventure au Kuipje est terminée après deux prêts à Bristol et Hambourg.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Westerlo
Çaykur Rizespor
Adedire Mebude

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/01: Van Den Bosch - Mebude

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/01: Van Den Bosch - Mebude

08:30
L'Antwerp est très déçu : une pépite qui vaut 8 millions partira bien gratuite en juin

L'Antwerp est très déçu : une pépite qui vaut 8 millions partira bien gratuite en juin

08:30
Petite révolution à Anderlecht en vue de la saison 2026-2027

Petite révolution à Anderlecht en vue de la saison 2026-2027

08:00
Le Club de Bruges prépare un grand ménage cet hiver

Le Club de Bruges prépare un grand ménage cet hiver

07:20
Le cas Thorgan Hazard fait du bruit en interne : Besnik Hasi s'en mêle

Le cas Thorgan Hazard fait du bruit en interne : Besnik Hasi s'en mêle

07:40
Manchester City entre dans la danse : un joueur du Club de Bruges ciblé

Manchester City entre dans la danse : un joueur du Club de Bruges ciblé

07:00
Sans surprise, Gand n'est pas ravi de l'arbitrage face à Anderlecht

Sans surprise, Gand n'est pas ravi de l'arbitrage face à Anderlecht

06:00
1
Coup dur pour Vincent Kompany : le Bayern privé d'un cadre avant d'affronter l'Union Saint-Gilloise

Coup dur pour Vincent Kompany : le Bayern privé d'un cadre avant d'affronter l'Union Saint-Gilloise

06:20
"J'aurais compris que l'arbitre me mette rouge" : Marco Kana devait-il être exclu ? Réaction

"J'aurais compris que l'arbitre me mette rouge" : Marco Kana devait-il être exclu ?

23:37
"Absolument inacceptable" : Hein Vanhaezebrouck démonte l'arbitrage du match Anderlecht - La Gantoise

"Absolument inacceptable" : Hein Vanhaezebrouck démonte l'arbitrage du match Anderlecht - La Gantoise

23:20
La saison de la confirmation : un Diablotin fait craquer le Real Madrid et le Barça

La saison de la confirmation : un Diablotin fait craquer le Real Madrid et le Barça

23:00
Anderlecht fait le strict minimum face à un Gand inoffensif et se hisse en demi-finales

Anderlecht fait le strict minimum face à un Gand inoffensif et se hisse en demi-finales

22:35
Un départ pour taper dans l'œil de Rudi Garcia ? Un Diable Rouge suivi par plusieurs grands clubs

Un départ pour taper dans l'œil de Rudi Garcia ? Un Diable Rouge suivi par plusieurs grands clubs

22:30
Le Standard recrute à tous les postes : un attaquant de Ligue 1 devrait arriver

Le Standard recrute à tous les postes : un attaquant de Ligue 1 devrait arriver

22:00
3
Le nouveau Tzolis ? Le Club de Bruges prêt à miser des millions sur un nouvel attaquant

Le nouveau Tzolis ? Le Club de Bruges prêt à miser des millions sur un nouvel attaquant

21:40
Anthony Vanden Borre était au Lotto Park... pour les adieux d'une autre icône du RSC Anderlecht

Anthony Vanden Borre était au Lotto Park... pour les adieux d'une autre icône du RSC Anderlecht

21:00
"Je suis content d'avoir été attrapé" : un ancien Diable Rouge condamné pour des faits graves

"Je suis content d'avoir été attrapé" : un ancien Diable Rouge condamné pour des faits graves

21:20
1
Des chances de jouer la Coupe du Monde ? Le nouveau coach de Roméo Lavia fait le point

Des chances de jouer la Coupe du Monde ? Le nouveau coach de Roméo Lavia fait le point

20:30
1
Le premier 11 de 2026 à Anderlecht est connu

Le premier 11 de 2026 à Anderlecht est connu

20:02
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/01: Teuma - De Busser - Leysen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/01: Teuma - De Busser - Leysen

19:24
Marc Wilmots veut marquer un gros coup : le Standard sur la piste d'un ancien taulier... de l'Union

Marc Wilmots veut marquer un gros coup : le Standard sur la piste d'un ancien taulier... de l'Union

19:49
1
Le mercato hivernal du Standard est lancé : une première recrue venue du Danemark

Le mercato hivernal du Standard est lancé : une première recrue venue du Danemark

19:24
Décisif dans la montée mais désormais remplaçant : la RAAL pourrait perdre l'un de ses attaquants

Décisif dans la montée mais désormais remplaçant : la RAAL pourrait perdre l'un de ses attaquants

18:40
Cible d'Anderlecht, le gardien belge Jari De Busser évoque son avenir

Cible d'Anderlecht, le gardien belge Jari De Busser évoque son avenir

19:00
Comme l'Easi Arena de la RAAL, la tribune 2 du Bosuil est déjà critiquée : "Ce n'est pas tenable"

Comme l'Easi Arena de la RAAL, la tribune 2 du Bosuil est déjà critiquée : "Ce n'est pas tenable"

18:00
C'est officiel : le record de transfert pour une Red Flame est tombé

C'est officiel : le record de transfert pour une Red Flame est tombé

18:20
Après les USA et le Mexique, un nouveau match amical pour les Diables Rouges avant la Coupe du monde 2026

Après les USA et le Mexique, un nouveau match amical pour les Diables Rouges avant la Coupe du monde 2026

17:30
Bonne nouvelle pour Besnik Hasi : un retour de dernière minute dans le groupe d'Anderlecht contre Gand

Bonne nouvelle pour Besnik Hasi : un retour de dernière minute dans le groupe d'Anderlecht contre Gand

17:00
2
Malgré les critiques sur les prix : plus de 500 millions de demandes de billets pour la Coupe du monde 2026

Malgré les critiques sur les prix : plus de 500 millions de demandes de billets pour la Coupe du monde 2026

16:30
Bruges, Anderlecht, ou... l'Italie ? Tobe Leysen ne fera plus de vieux os à Louvain

Bruges, Anderlecht, ou... l'Italie ? Tobe Leysen ne fera plus de vieux os à Louvain

16:00
Des raisons de s'inquiéter pour Anderlecht ? Romelu Lukaku dragué en vue du mercato d'été

Des raisons de s'inquiéter pour Anderlecht ? Romelu Lukaku dragué en vue du mercato d'été

15:30
Un coéquipier de Lionel Messi pourrait débarquer en Jupiler Pro League

Un coéquipier de Lionel Messi pourrait débarquer en Jupiler Pro League

15:00
Il a refusé de prolonger dans son club : Bruges a-t-il trouvé le remplaçant de Joel Ordonez ?

Il a refusé de prolonger dans son club : Bruges a-t-il trouvé le remplaçant de Joel Ordonez ?

14:40
Une offre pour Moussa N'Diaye bientôt sur le bureau d'Olivier Renard à Anderlecht ?

Une offre pour Moussa N'Diaye bientôt sur le bureau d'Olivier Renard à Anderlecht ?

14:20
Présenté mardi, déjà crucifié le lendemain : les débuts peu communs de Gauthier Gallon en Belgique Analyse

Présenté mardi, déjà crucifié le lendemain : les débuts peu communs de Gauthier Gallon en Belgique

13:40
Après son premier trophée : un jeune Belge élu jeune joueur du mois de décembre en D1 portugaise

Après son premier trophée : un jeune Belge élu jeune joueur du mois de décembre en D1 portugaise

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 20:45 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved