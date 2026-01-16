Westerlo continue de remplir ses poches : un nouveau départ officialisé

Westerlo continue de dégraisser. Cette fois, c'est Adedire Mebude qui s'en va. L'ailier écossais de 21 ans rejoint officiellement Rizespor, en Turquie.

C'est fait pour Adedire Mebude : l'attaquant quitte Westerlo pour de bon et rejoint Rizespor. Il va signer un contrat jusqu'en 2030. C'était prévu depuis quelques jours, mais les Turcs viennent de l'officialiser sur leurs réseaux sociaux.

"Adedire Awokoya Mebude arrive chez nous. Le club a recruté ce joueur écossais d'origine nigériane pour quatre saisons et demie. Il a atterri à Istanbul pour passer ses tests médicaux."

Adedire Awokoya Mebude Çaykur Rizespor’da



Çaykur Rizespor’umuz, Nijerya asıllı İskoç oyuncu Adedire Awokoya Mebude’yi 4,5 sezonluğuna kadrosuna kattı.



Belçika Pro-Lig ekibi Westerlo ve Mebude ile anlaşmaya varılmasının ardından oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul’a geldi.… pic.twitter.com/J6npqBYcoj — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 15, 2026

"Une fois la visite médicale et les dernières formalités terminées, le joueur de 21 ans a signé un contrat de 4 saisons et demie avec les Vert et Bleu. Mebude a disputé 13 matchs et inscrit 2 buts durant la première partie de la saison."

De Westerlo à Rizespor

"Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle recrue et lui souhaitons beaucoup de succèse, a fièrement annoncé le club turc. Avec ce renfort, Rizespor espère remonter vers le haut du classement."





Le joueur avait été formé aux Rangers avant de rejoindre Manchester City. C'est à Westerlo, en 2023, qu'il a fait ses premiers pas dans le football professionnel. Chez les Campinois, il a dû se contenter d'un rôle de remplaçant. L'aventure au Kuipje est terminée après deux prêts à Bristol et Hambourg.