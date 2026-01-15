Anthony Vanden Borre était au Lotto Park... pour les adieux d'une autre icône du RSC Anderlecht

Avant le coup d'envoi d'Anderlecht-La Gantoise, une icône du RSCA a été mise à l'honneur à l'occasion de son départ à la retraite. René Peeters quitte le club après 27 ans de bons et loyaux services.

René Peeters est l'un des derniers mohicans du RSC Anderlecht "old school" : ancien joueur qui a notamment lancé sa carrière au RSCA en 1981, il avait ensuite commencé son parcours d'entraîneur au Lotto Park, en tant qu'entraîneur des U9 en 1999.

De fil en aiguille, Peeters a occupé de nombreux postes à Neerpede, formant des dizaines de jeunes talents et grimpant même les échelons jusqu'à être l'entraîneur adjoint de Besnik Hasi lors de son premier passage au club en tant que T1.

Anthony Vanden Borre présent au Lotto Park

En fin de saison, René Peeters prendra sa retraite, âgé de 64 ans. Pour l'occasion, il a été mis à l'honneur avant le coup d'envoi du quart de finale face à La Gantoise, et l'un de ses anciens élèves était présent pour lui remettre un maillot personnalisé.

Anthony Vanden Borre, que les caméras avaient repéré au préalable, a en effet bien connu Peeters durant sa formation à Neerpede, et est venu lui rendre un bel hommage, prenant la pose à ses côtés.

Le public du Lotto Park a également scandé le nom de René Peeters, symbole de la formation à l'anderlechtoise et très apprécié de tous au sein du club.