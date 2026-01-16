Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/01: Mebude - Van Den Bosch

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Mebude - Van Den Bosch

L'Antwerp est très déçu : une pépite qui vaut 8 millions partira bien gratuite en juin

Zeno Van den Bosch (22 ans) semble se diriger vers un transfert gratuit vers l'Union Berlin cet été. Le défenseur central du Royal Antwerp s'est rendu jeudi en Allemagne pour y passer des examens médicaux. (Lire la suite)

Westerlo continue de remplir ses poches : un nouveau départ officialisé

Westerlo continue de dégraisser. Cette fois, c'est Adedire Mebude qui s'en va. L'ailier écossais de 21 ans rejoint officiellement Rizespor, en Turquie. (Lire la suite)