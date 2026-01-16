L'ancien propriétaire de Mouscron, Gérard Lopez, remis à sa place par une légende

Gérard Lopez, actuel propriétaire des Girondins de Bordeaux, s'en était pris à une légende du club - et du football français : Bixente Lizararu. Ce dernier l'a remis à sa place.

La gestion des Girondins de Bordeaux, qui ont disparu de l'échelon professionnel du football, par Gérard Lopez valent à l'homme d'affaires luxembourgeois de nombreuses critiques. Récemment, c'est Bixente Lizarazu qui avait virulemment dénoncé Lopez, s'attirant une réplique cinglante de ce dernier.

"Lizararu devrait parler de football plutôt que de choses qu'il ne comprend pas", avait lâché Gérard Lopez dans les colonnes de L'Equipe. "La situation était ce qu'elle était à mon arrivée au club. Quand on parle de dette, une grosse partie de cette dette correspond à l'argent que j'ai mis dans le club, et j'ai abandonné cette dette-là", souligne-t-il. "J'ai mis bien plus que lui ou d'autres qui n'ont jamais rien mis".

Lizararu tacle Lopez

Sans surprise, Bixente Lizararu a une nouvelle fois répondu au propriétaire des Girondins, cette fois via les réseaux sociaux. "J'ai joué neuf saisons dans le club de foot le mieux géré au monde (le Bayern, si tu ne connais pas). Donc c'est certain, je ne peux pas comprendre ta gestion et comment tu fais pour tuer tous les clubs que tu achètes. Des bisous", conclut ironiquement le champion du monde 1998.

S'il a joué de 1997 à 2004 au Bayern (227 matchs), c'est bien à Bordeaux que Bixente Lizararu a débuté sa carrière, portant les couleurs des Girondins de 1988 à 1996 à 299 reprises.



Gérard Lopez, lui, s'est fait connaître en Belgique, de triste mémoire, en reprenant un Excel Mouscron déjà bien mal en point. Il en sera le dernier propriétaire, avant la faillite et la disparition des Hurlus qui ne sont toujours pas revenus du purgatoire du football belge.