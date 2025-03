🎥 Rudi Garcia le tient-il à l'oeil ? Un jeune talent binational brille encore face à l'Olympique Lyonnais

ūüé• Rudi Garcia le tient-il √† l'oeil ? Un jeune talent binational brille encore face √† l'Olympique Lyonnais

Strasbourg a battu l'OL ce vendredi en Ligue 1 et est plus que jamais dans la course à l'Europe. Dans les rangs alsaciens, on retrouve Diego Moreira, auteur d'un très gros match.

Diego Moreira (20 ans) semble enfin connaître la progression qu'on lui promettait depuis ses premiers pas au centre de formation du Standard. Né à Liège, fils de l'ancien Rouche Almani Moreira (international guinéen), Diego Moreira est parti très jeune à Benfica, avant de signer à Chelsea de manière très surprenante. Après un prêt peu concluant à Lyon, le jeune belgo-portugais est revenu en Ligue 1 l'été dernier, du côté du Racing Strasbourg. Et cette fois, il explose : il a déjà délivré 6 passes décisives cette saison pour le club alsacien, candidat étonnant à un ticket européen. Ce vendredi, Diego Moreira a retrouvé son ancien club, l'OL, et a offert un récital. Gestes techniques, danger permanent, passe décisive : il a grandement participé à la victoire de Strasbourg (4-2), qui reste ainsi devant Lyon au classement. Regardez juste ce petit pont de Diego Moreira hier ūüę£pic.twitter.com/YWv0uXYInt — IvowūüáĶūüáĻ (@ivow7_slb) March 29, 2025 Reste à savoir si Rudi Garcia doit encore y prêter la moindre attention. Diego Moreira a porté les couleurs de l'équipe nationale belge U15, mais a depuis longtemps opté pour les catégories d'âge portugaises, portant 7 fois le maillot des U21 du Portugal - il avait même affronté les Espoirs belges à l'Euro U21 en Géorgie, en 2023. Récemment, pourtant, diverses sources affirmaient que Vincent Mannaert aurait rencontré Moreira, afin de le convaincre de changer d'avis et de revenir au sein du giron belge. Une initiative un peu contradictoire avec les propos du directeur technique de la fédération concernant les jeunes binationaux, qui devraient selon lui "faire leur choix au plus vite" : Moreira semble avoir fait le sien en 2019 déjà. Affaire à suivre, car Roberto Martinez suit quant à lui certainement l'ailier strasbourgeois de près.