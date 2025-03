Sans Courtois, le Real Madrid a tremblé mais s'est imposé

Malgré l'absence de Thibaut Courtois, le Real Madrid s'est imposé face à Leganés dans un match spectaculaire 3-2 grâce à un doublé de Mbappé.

D'entrée de jeu, les Merengues ont pris les commandes des opérations, multipliant les tentatives devant les cages adverses. La pression finit par payer lorsqu'Arda Güler, effleuré dans la surface obtient un penalty. Kylian Mbappé se charge de la transformation avec audace, exécutant une panenka parfaite pour ouvrir le score.

La joie est de courte durée : quelques secondes plus tard, Diego Garcia restaure la parité d'une splendide reprise. Portés par ce but libérateur, les joueurs de Leganés prennent l'ascendant avant la mi-temps. Oscar se débarrasse de Lucas Vázquez avant de servir Raba qui inscrit le but de l'avantage.

Le Real Madrid, pourtant dominateur en première période se retrouve à la traîne en rentrant aux vestiaires. Une situation inattendue qui réveille les champions en titre, privés pour cette rencontre de Thibaut Courtois, forfait après avoir ressenti une gêne lors du rassemblement avec les Diables Rouges.

Dès la reprise, Jude Bellingham prend les choses en main. Le milieu anglais réduit l'écart en deux temps spectaculaires. Mbappé scelle finalement le sort de la rencontre d'une manière insolite. Après un échange rapide avec Fran Garcia, il décoche un coup franc indirect, trompant une dernière fois Dmitrovic.

Cette victoire permet au Real d'aborder sereinement sa demi-finale de Coupe du Roi contre la Real Sociedad.