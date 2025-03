"Nous avons alerté nos arbitres à ce sujet" : Alexandre Boucaut explique pourquoi le but de Nathan Ngoy a été refusé

Le week-end a été chargé pour l'arbitrage belge, avec plusieurs décisions critiquées. Comme chaque lundi, le Département de l'Arbitrage a apporté des éclaircissements, notamment sur le refus du but de Nathan Ngoy.

D'ordinaire, Jonathan Lardot est l'invité de l'Under Review chaque lundi, mais cette fois, c'est Alexandre Boucaut, coordinateur de la VAR, qui l'a remplacé.

Les débats ont en partie porté sur le but refusé de Nathan Ngoy lors du match Standard - Malines. Boucaut a été catégorique : "C'est punissable d'une faute si vous gênez la progression d'un adversaire par un contact."

"Il devient de plus en plus fréquent qu'un attaquant bloque délibérément le gardien. Dans notre préparation d'avant play-offs, nous avons alerté nos arbitres à ce sujet. Wim Smet a respecté les instructions et envoyé un message clair à tous : 'Messieurs, faites attention à ce genre de tactique, nous sommes informés, nous serons vigilants et nous tenterons d'être uniformes et de punir cela de manière constante jusqu'à la fin de la saison.'"

Nordin Jbari a ajouté : "Je veux parler du ressenti du football. Pour moi, c'est un peu léger. Il aurait fallu mettre un défenseur sur le joueur. […] Mais le règlement, c'est le règlement."