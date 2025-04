La Belgique peut compter sur deux des meilleurs gardiens d'Europe : Sels va-t-il inquiéter Courtois ?

Matz Sels a remplacé Thibaut Courtois au pied levé contre l'Ukraine. Il s'impose comme l'un des meilleurs gardiens d'Europe cette saison.

Quel luxe pour Rudi Garcia : non seulement le sélectionneur des Diables Rouges peut désormais à nouveau compter sur Thibaut Courtois, soit l'un des - si pas le - meilleurs gardiens du monde, mais Matz Sels a également pris une autre dimension cette saison.

Le portier de Nottingham Forest est en effet rien moins que l'un des meilleurs gardiens de but de Premier League. Statistiquement, il est même le meilleur : personne ne fait mieux que ses 12 clean-sheets en championnat.

Des chiffres qui permettent à Sels et Nottingham d'espérer décrocher une inattendue place en Ligue des Champions. "On ne peut plus se cacher : à neuf journées de la fin, nous sommes quatrièmes. Bien sûr que l'objectif est un ticket pour la C1", reconnaît le Diable Rouge dans la Gazet van Antwerpen.

Même si les clean-sheets "ne l'intéressent pas", affirme Sels, l'ancien portier de La Gantoise et d'Anderlecht a pris une ampleur insoupçonnée depuis son transfert de Strasbourg à Nottingham. À 33 ans, il pourrait prétendre à une place de titulaire... dans n'importe quelle autre sélection.

Car bien sûr, Thibaut Courtois ne lui cédera pas sa place de sitôt. "Je pense que j'ai montré au nouveau coach qu'il pouvait compter sur moi. Mais ne comptez pas sur moi pour dire que je dois jouer. Je vais juste continuer à faire de mon mieux", conclut Matz Sels, en paix avec son statut.