L'heure du choix approche pour Kevin De Bruyne : le Diable Rouge "discuterait très sérieusement" et pourrait rejoindre... une ville futuriste !

Kevin De Bruyne et Manchester City vont probablement se séparer au terme de la saison. Alors que le club de San Diego a discuté avec lui, le capitaine des Diables s'entretiendrait désormais avec un club... de deuxième division saoudienne, sur le point de monter dans l'élite.

Cela semble plus probable que jamais. Manchester City et Kevin De Bruyne vont se séparer au terme de la saison. Les Skblues veulent rajeunir les cadres de l'effectif après une saison très compliquée, tandis que le Diable Rouge ne semble plus en mesure d'enchaîner au haut niveau, du moins autant qu'avant.

Le médian offensif a été régulièrement blessé cette saison et il se dit depuis longtemps que c'est dans un championnat moindre sur le plan sportif qu'il terminera sa carrière.

Il y a peu, le directeur sportif de San Diego FC, Tyler Heapes, a révélé avoir eu des discussions avec De Bruyne, mais ne pas pouvoir le signer en raison de son important salaire. En MLS, les équipes sont soumises à un cap salarial et seuls trois joueurs peuvent y échapper. C'est notamment pourquoi l'Inter Miami a pu s'offrir Lionel Messi et les anciennes stars barcelonaises. Mais cette optique semble trop compliquée pour San Diego, qui a déjà signé deux de ses trois joueurs "protégés", dont... Anders Dreyer, l'ancien d'Anderlecht.

Kevin De Bruyne courtisé par le futur promu en D1 saoudienne

Dans une récente interview, Kevin De Bruyne se disait prêt à écouter toutes les propositions, et une un petit peu surprenante vient de lui être soumise. Il s'agit bien de l'Arabie Saoudite, mais pas de l'un de ses clubs traditionnels.

Selon les informations de Foot mercato, il s'agirait en effet du... Neom SC, club leader de deuxième division avec huit points d'avance et sur le point de rejoindre l'élite, qui serait très intéressé par son recrutement en tant qu'agent libre et qui se serait manifesté. De son côté, Kevin De Bruyne ne serait pas fermé à ces discussions et aurait accepté de poursuivre les échanges.

Neom, c'est en effet de cette manière que l'Al-Suqoor Club a été renommé en 2023. Il s'est implanté dans la nouvelle ville futuriste de Neom. Il s'agit d'un énorme projet saoudien qui s'inscrit dans le cadre "Vision 2030", où le but assez clair est de construire une énorme civilisation en plein milieu du désert. Quatre projets majeurs sont travaillés, dont le fameux "The Line", une ville de... 170 kilomètres de long et 200 mètres de large.

Si Kevin De Bruyne semblait plutôt vouloir se diriger vers une aventure aux Etats-Unis, les clubs saoudiens semblent bel et bien décidés à le recruter. Reste à voir dans quelle mesure les cadres familiaux et financiers entreront en ligne de compte.