"Il va devenir l'arrière gauche des Diables Rouges" : la déclaration surprenante d'un président de Pro League

On ne cite pas souvent de joueurs de Westerlo parmi les Diables Rouges potentiels. Mais s'il décroche un bon transfert, qui sait si Tuur Rommens ne pourrait pas un jour briguer une place en sélection ?

Tuur Rommens (21 ans), Diable Rouge ? L'idée peut paraître saugrenue de prime abord. Le KVC Westerlo n'a pas disputé une saison à la hauteur des attentes, même si les Campinois ont finalement assuré leur maintien tranquillement et sont en théorie toujours en lice pour un ticket européen via les PO2.

Mais Rommens a disputé l'immense majorité des matchs de la saison pour Westerlo, à un poste de back gauche traditionnellement fort dépourvu en Belgique. Avec 3 passes décisives, il s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de Timmy Simons. Il est également international U21 confirmé, et était encore titulaire en 2024 sous Gill Swerts.

Bref : il suffirait d'un bon transfert pour que Tuur Rommens prenne une autre dimension et, qui sait, postule un jour à l'équipe A. Son président Hasan Cetinkaya, en tout cas, en est absolument persuadé. "De nombreux clubs se sont renseignés pour Tuur", assure-t-il dans la Gazet van Antwerpen.

"C'est un garçon intelligent. L'été dernier, il a refusé une offre d'Arabie Saoudite. Je crois que ce sera difficile de le garder. Je crois qu'il finira par devenir l'arrière gauche des Diables Rouges avec Maxim De Cuyper", affirme Cetinkaya.

On se rappelle que c'est à Westerlo que Maxim De Cuyper a éclos avant de rejoindre le FC Bruges. Désormais, le Brugeois est un Diable Rouge confirmé et important, et semble proche d'un transfert au top. Et si son successeur venait aussi de Campine ?