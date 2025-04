"Ça rend évidemment les choses spéciales" : Vincent Kompany s'apprête à vivre un nouveau grand moment dans sa carrière de coach

Le Bayern Munich s'est incliné mardi sur le score de 1-2 face à l'Inter Milan. Vincent Kompany n'a pas le temps de souffler, car ce week-end, un match crucial contre le Borussia Dortmund l'attend.

Le Bayern Munich devra tout donner en Ligue des Champions la semaine prochaine. À domicile, le club allemand s'est incliné contre l'Inter en fin de match. Mais l'entraîneur Vincent Kompany ne veut pas encore y penser !

Ce week-end, 'Der Klassiker' sera au programme. Samedi, le Bayern affrontera le Borussia Dortmund, qui a également subi une défaite en Ligue des Champions (4-0 contre le FC Barcelone).

"On commence évidemment un match avec beaucoup de confiance après une belle victoire précédente. Et on doute en cas de défaite. C'est très normal. J'espère que nos garçons montreront une bonne réaction. La réaction de Dortmund n'est pas déterminante pour nous", a déclaré Vincent Kompany selon le Nieuwsblad.

En Bundesliga, le Bayern Munich a une avance de six points sur son premier poursuivant, le Bayer Leverkusen. Les joueurs ne peuvent donc pas se permettre de faiblir. Mais d'un autre côté, ils doivent se concentrer sur la Ligue des Champions. La finale se déroulera dans leur stade, et bien sûr, ils veulent y être présents.

"On ne peut pas vraiment établir des priorités : tout est important et a sa priorité. Le fait de jouer maintenant 'Der Klassiker' rend évidemment les choses spéciales. Nous avons aussi besoin des fans, qui l'attendent avec impatience", a également souligné Kompany.