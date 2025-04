🎥 Aston Villa s'impose grâce à ses Belges : Onana éblouit avec un superbe but, Tielemans régale avec une passe décisive face à Newcastle

Aston Villa surclasse Newcastle avec panache en Premier League, gr√Ęce √† des Belges d√©cisifs. Une victoire qui relance leurs ambitions europ√©ennes.

Le Villa Park a vibré ce samedi lors d’une rencontre capitale entre Aston Villa et Newcastle en Premier League, deux prétendants aux places européennes. Les Villans, blessés par leur récente élimination en Ligue des champions ont répondu sur le terrain avec une démonstration de force.

Onana et Tielemans, la touche belge qui fait la différence

La Belgique était à l’honneur dans cette rencontre, avec Amadou Onana et Youri Tielemans en chefs d’orchestre. Le premier a marqué un but splendide, confirmant son statut de pièce maîtresse dans l’entrejeu. Le second, élégant balle au pied, a dicté le tempo avec une passe décisive pour le premier but de la rencontre inscrit par Ollie Watkins.

Si Newcastle a tenu tête en première période grâce à Fabian Schär, la suite a été beaucoup plus compliquée. Ian Maatsen a rouvert le score pour Villa avant qu’un malheureux but contre son camp ne plombe définitivement les espoirs des visiteurs. Puis Onana a enfoncé le clou avec une frappe imparable 4-1.

Avec ce succès, les Villans (57 points) reviennent à deux petits points de Newcastle (59 points) et se relancent dans la bataille pour les places européennes. Unai Emery a visiblement réussi à remotiver ses troupes après la désillusion parisienne.

Aston Villa, porté par ses Belges, a fait un grand pas vers l’Europe. La fin de saison s’annonce passionnante !