Liverpool pourrait remporter la Premier League dès ce soir... mais tout dépend de plusieurs scénarios

Ce dimanche pourrait marquer un tournant décisif dans la course au titre en Premier League où Liverpool aura l’occasion de soulever le trophée si deux conditions sont remplies.

D’abord, Arsenal devra perdre des points contre Ipswich, une équipe fragile en lutte pour son maintien, et les Reds doivent battre Leicester en d'après-midi.

Liverpool will win the Premier League today if Arsenal lose to Ipswich and they beat Leicester... pic.twitter.com/nqwJBRL18a