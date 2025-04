Un premier renfort... sans dépenser ? Le Standard tient peut-être déjà le remplaçant de son capitaine, Aiden O'Neill

Prêté au Beerschot, Hakim Sahabo a su tirer son épingle du jeu malgré une saison collectivement compliquée. De retour au Standard cet été, le milieu rwandais pourrait jouer un rôle clé dans l'entrejeu liégeois la saison prochaine.

En janvier 2024, lorsqu'il est arrivé pour remplacer Carl Hoefkens, Ivan Leko a immédiatement pris une décision majeure au Standard : celle de titulariser Hakim Sahabo au milieu de terrain, en lieu et place d'un Isaac Hayden qui n'a jamais convaincu et qui n'avait plus la mentalité nécessaire.

Rapidement, le jeune milieu défensif rwandais s'est révélé comme une belle surprise dans une équipe en pleine agonie : il a pris part à 18 des 20 derniers matchs de la saison, dont 11 en tant que titulaire, alors qu'il avait commencé l'exercice avec le SL16 FC, en Challenger Pro League.

Dans une période où, encore plus qu'aujourd'hui, le Standard avait besoin de vendre pour survivre, Hakim Sahabo a été cité sur le départ dès l'été, avec le Red Star comme point de chute potentiel. Un transfert qui n'a jamais abouti.

Un prêt bénéfique au Beerschot

Blessé au genou pendant la préparation, le Rwandais de 19 ans, international à six reprises, n'a ensuite plus eu voix au chapitre. Il pensait simplement reprendre du rythme avec le SL16 FC, mais n'a plus quitté l'effectif descendu en D1 ACFF.

Au mois de janvier, le Standard a pris la décision de le prêter sans option d'achat afin de lui redonner la chance de se montrer dans l'élite. C'est le Beerschot, en pleine lutte pour son maintien, qui lui a donné une opportunité. Malgré une relégation des Rats qui s'est rapidement confirmée, Sahabo a clairement saisi sa chance : il a été titularisé lors des huit derniers matchs de phase classique ainsi que lors des trois premières rencontres de Relégations Play-Offs, en faisant bonne impression.

Loué au Kiel jusqu'en fin de saison, il sera donc de retour au Standard pendant l'été et pourrait avoir une belle carte à jouer puisque le milieu de terrain défensif titulaire et capitaine, Aiden O'Neill, est annoncé vers la MLS, tandis que son remplaçant venu de D3 française, Ibrahim Karamoko, montre de belles choses mais aussi qu'il est encore trop court pour porter l'entrejeu du Matricule 16, comme face à Westerlo samedi.

Hakim Sahabo, titulaire au Standard la saison prochaine ?

Même s'il sera un petit peu plus large qu'il y a un an, le Standard aura encore des moyens limités lors du mercato estival et chaque joueur déjà sous contrat représente un poste de moins à combler sur le marché. Ivan Leko s'en réjouissait en conférence de presse il y a peu : il pourra commencer sa préparation avec, selon les estimations, une quinzaine de joueurs sous contrat, plutôt qu'une demi-douzaine il y a un petit peu plus d'un an.

Lié au Matricule 16 jusqu'au 30 juin 2026, Hakim Sahabo va arriver à un tournant de sa carrière, puisqu'il entrera dans sa dernière année de contrat à Sclessin. Une dernière année souvent synonyme de départ ou de prolongation. Pendant l'été, il devra donc montrer à Ivan Leko qu'il a progressé depuis son départ et qu'il a les épaules pour reprendre une place au sein du milieu de terrain des Rouches. Le Standard cherchera un nouveau médian défensif pour la saison prochaine, celui-ci pourrait bien s'appeler Hakim Sahabo.