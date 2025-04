Très mauvaise nouvelle pour Saint-Etienne et Lucas Stassin ? Voilà qui pourrait tout changer dans la course au maintien

Saint-Etienne a battu l'Olympique Lyonnais, et est toujours en lice pour assurer son maintien en Ligue 1. Malheureusement pour les Verts, les débordements lors du derby Rhône-Alpes pourraient coûter cher.

Saint-Etienne a battu l'Olympique Lyonnais ce week-end dans le derby régional, avec un nouveau doublé de Lucas Stassin. Mais la rencontre ne s'est pas passée sans accrocs, que ce soit sur le terrain où le Belge aurait probablement dû être exclu, ou en tribunes.

En effet, des échauffourées ont eu lieu dans les travées de Geoffroy-Guichard, et les supporters de l'ASSE ont utilisé de la pyrotechnie en masse. Mais surtout, un ultra stéphanois a jeté une pièce de monnaie sur un arbitre assistant, ce qui a provoqué une longue interruption.

On parle ici de 45 minutes d'arrêt ; heureusement, Saint-Etienne a évité la défaite sur tapis vert, puisque le match a pu reprendre. Mais le club risque tout de même très gros. France 24 évoque plusieurs hypothèses : un huis-clos total ou partiel, ainsi qu'un retrait de points.

L'ASSE a montré sa volonté de coopérer dans ce dossier et a participé à l'arrestation de l'auteur des faits, "formellement identifié par les caméras de vidéo-surveillance du stade en train de jeter un projectile", et qui risque désormais une lourde amende et jusqu'à trois ans de prison.

Mais la LFP, dans un contexte très en France vis-à-vis de l'arbitrage, pourrait décider d'infliger une sanction exemplaire à Saint-Etienne. On parle donc là d'un retrait potentiel de points, comme Lyon et Montpellier lors des saisons précédentes. Pour un club dans la zone rouge ex-aequo avec le barragiste et à 3 points du premier non-relégable, ce serait un drame...