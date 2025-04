Jouer avec Mbappé ou rejoindre Ronaldo en Arabie Saoudite ? Vinicius a tranché sur son avenir !

D’après les révélations exclusives du journaliste Fabrizio Romano, Vinicius Junior a pris la décision de prolonger son aventure avec le Real Madrid. Alors que son contrat actuel le lie au club jusqu’en 2027, les négociations pour un nouvel accord sont sur le point d’aboutir.

Les détails finaux restent à peaufiner, notamment sur la durée exacte de l’engagement qui pourrait s’étendre jusqu’en 2029 ou même 2030.

🚨 Vinicius Jr, on the verge of reaching an agreement with Real Madrid over new deal for the next five years.



Deal almost done as La Ser reported, waiting to clarify whether gonna be valid until 2030 or 2029 with option to extend.



Vini always wanted to stay at Real Madrid. pic.twitter.com/YNZVDQLNAZ