La légende du FC Barcelone passé par le Standard, Víctor Valdés, se lance dans un nouveau défi !

Víctor Valdés devient l'entraîneur d'une équipe de quatrième division espagnole.

Alors qu'il se faisait plutôt discret ces derniers temps, Víctor Valdés a retrouvé du travail. Le gardien iconique du FC Barcelone devient officiellement le nouveau coach d'une équipe de quatrième division espagnole, le Real Ávila.

Jusqu'à présent, le portier catalan n'avait coaché que des équipes de jeunes. Il était notamment passé par son ancien club, le Barça, l'UE Horta ainsi que l'école de football de Moratalaz. Il a paraphé un contrat jusqu'en 2027 et a déjà effectué son premier entraînement avec ses joueurs.

Mais alors, vous souvenez-vous de son passage en Belgique ? Après avoir tout remporté avec six Liga et trois Ligues des Champions avec les Blaugranas entre 2002 et 2014, Valdés avait ensuite signé à Manchester United. En manque de temps de jeu avec les Red Devils, il avait finalement été à la recherche d'un nouveau défi et c'est ainsi qu'à la surprise générale, il avait atterri en janvier 2016 dans le plat pays en signant au Standard de Liège.

Le joueur formé à la Masia avait signé un contrat de prêt de 6 mois en bord de Meuse, ce qui lui avait notamment permis de remporter la Coupe de Belgique. Il n'est cependant pas énormément apparu sous les couleurs liégeoises puisqu'il n'avait disputé que sept petites rencontres avec les Rouches.

Le Real Ávila croit fermement en sa nouvelle recrue : "Du côté du club, nous voulons lui souhaiter toute la chance du monde dans cette nouvelle étape, convaincus que son expérience et son engagement seront essentiels pour atteindre les objectifs fixés."