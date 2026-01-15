C'est officiel : le record de transfert pour une Red Flame est tombé

Amber Tysiak, nouvelle reine des transferts belges : la défenseuse quitte West Ham pour l'Union Berlin pour 170.000 €

Dans le football féminin, les montants des transferts et des salaires restent loin de ceux du football masculin.

Alors que Neymar avait rejoint le PSG en provenance du FC Barcelone en 2017 contre 222 millions d’euros, le transfert le plus élevé chez les femmes concerne la Française Grace Geyoro, qui a quitté le PSG pour les London City Lionesses contre 1,65 million d’euros l’été dernier.

À l’échelle belge, la différence est similaire. Là où Eden Hazard avait quitté Chelsea pour le Real Madrid pour 115 millions d’euros, devenant ainsi le Diable Rouge le plus cher de l’histoire, Amber Tysiak vient de battre le record chez les dames en ce mois de janvier.

Amber Tysiak, joueuse belge la plus chère de l'histoire

La défenseuse centrale des Red Flames quitte West Ham United pour rejoindre l’Union Berlin contre 170.000 €. Dans la capitale allemande, elle retrouvera sa compatriote Hannah Eurlings, détentrice d’un autre record.

Cet été, l’attaquante avait été transférée d’OHL à l’Union Berlin pour 100.000 €, devenant ainsi le transfert le plus cher de l’histoire de la Super League. Après son passage à West Ham, Amber Tysiak s’apprête donc à vivre sa deuxième expérience à l’étranger.



