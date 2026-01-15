Comme l'Easi Arena de la RAAL, la tribune 2 du Bosuil est déjà critiquée : "Ce n'est pas tenable"

Tout juste inaugurée, l'Easi Arena de La Louvière avait déjà fait parler d'elle. La nouvelle tribune 2 du Bosuil connaît également des critiques.

En raison, notamment, de son petit parcage visiteurs et du faible nombre de places de parking, l’Easi Arena de la RAAL La Louvière avait été critiquée par certains dès son inauguration.

La nouvelle tribune 2 du Bosuil, ouverte fin 2025, fait également parler d’elle. Cette fois, ce n’est pas la taille qui pose problème, mais trois barres métalliques qui gênent la vue des premières rangées.

"Nous ne sommes pas satisfaits des places que le club nous a attribuées. À cause des barres métalliques, il faut se tenir bien droit, au bord de son siège, pour voir au-dessus de la barre supérieure. Ce n’est pas tenable", peste un fidèle abonné de l’Antwerp dans les colonnes de Het Gazet van Antwerpen.

Déjà des critiques sur la tribune 2 du Bosuil

"Nous avons envoyé un courriel au club pour demander de rehausser les sièges du premier rang de 7 centimètres. Cela changerait tout, mais nous n’avons reçu aucune réponse", poursuit-il.



Si l’Antwerp a déclaré ne pas vouloir répondre aux questions du quotidien mais "prendre en considération les remarques", certains supporters ont tenté des solutions alternatives en amenant des coussins sur leurs sièges. Ceux-ci auraient cependant été confisqués par la sécurité, qui a invoqué "un danger pour la sécurité".