Décisif dans la montée mais désormais remplaçant : la RAAL pourrait perdre l'un de ses attaquants
Mohamed Guindo, souvent cantonné au rôle de remplaçant à la RAAL La Louvière, suscite l'intérêt de Clermont, qui pourrait passer à l'action dès janvier.

Formé en grande partie au Sporting d'Anderlecht, Mohamed Guindo avait rapidement quitté Neerpede et la Belgique pour l’Italie et Pro Vercelli, où il a terminé sa formation.

De retour en Belgique sous les couleurs de Zulte Waregem, l’international espoir malien a ensuite rejoint la RAAL La Louvière à l’été 2024, où il a joué un rôle clé dans la montée en D1A, avec 8 buts et 3 assists en 26 matchs.

Cette saison, cependant, l’attaquant de 22 ans est souvent cantonné à un rôle de remplaçant et n’a été titularisé qu’à cinq reprises en championnat. Un statut frustrant pour celui qui n’a inscrit ni le moindre but, ni la moindre passe décisive en Jupiler Pro League.

Mohamed Guindo pourrait quitter la RAAL La Louvière

Mohamed Guindo reste néanmoins un talent prometteur, et un club français souhaiterait lui offrir l’occasion de se relancer et de retrouver un rôle plus important : Clermont, selon le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri.


Le club 11e de Ligue 2 aurait engagé des discussions concrètes avec la RAAL La Louvière pour un prêt sans option d'achat. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2027, Mohamed Guindo est estimé à 400.000 € sur Transfermarkt et pourrait donc disputer son dernier match avec les Loups ce week-end, face au Club de Bruges.

