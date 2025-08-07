Six mois et puis s'en va : Kazeem Olaigbe quitte déjà le Stade Rennais

Kazeem Olaigbe n'est plus un joueur du Stade Rennais. L'attaquant belge a signé à Trabzonspor, en D1 turque.

Voilà plusieurs jours qu'on en parlait : Kazeem Olaigbe (22 ans) était sur une voie de garage au Stade Rennais. L'attaquant belge avait été mis de côté ces dernières semaines par Habib Beye, l'entraîneur des Bretons, lors de leur stage estival. 

Pourtant arrivé il y a 6 mois contre 5,3 millions d'euros, Olaigbe n'a pas vraiment convaincu à Rennes. Il n'aura disputé que 10 rencontres de Ligue 1, sans marquer (2 passes décisives). La presse française évoque un manque de concentration et d'implication à l'entraînement qui n'aurait pas plu à Beye.

C'est donc à Trabzonspor que Kazeem Olaigbe continuera sa carrière. Il s'agit d'un transfert définitif et non d'un prêt, même si la durée du contrat n'a pas été précisée. Le Parisien affirmait récemment que le Stade Rennais récupérerait 5 millions d'euros pour le Belge.

Kazeem Olaigbe a été formé à Anderlecht puis à Southampton, et fera ses débuts en prêt à Ross County et Harrotown. En 2023, il rejoint le Cercle de Bruges, où il va disputer 60 matchs (12 buts). International U21 (13 caps, 4 buts), Olaigbe pourrait également disposer de la nationalité nigériane. 

