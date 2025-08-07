Un Belge élu meilleur gardien de but du monde ? Matz Sels et Thibaut Courtois sont nominés

Un Belge élu meilleur gardien de but du monde ? Matz Sels et Thibaut Courtois sont nominés

Matz Sels et Thibaut Courtois figurent parmi les 10 nominés au trophée Yachine du meilleur gardien de but, ont communiqué les organisateurs.

Le 22 septembre prochain sera désigné le Ballon d'Or 2025 au Théâtre du Châtelet, à Paris. Un trophée organisé par le média français France Football et qui est considéré comme le plus prestigieux du football mondial. Mais en parallèle à ce titre est également remis le trophée Lev Yachine.

Nommé d'après le seul gardien de but Ballon d'Or de l'histoire (1963), le Trophée Yachine récompense le meilleur gardien du monde. Et parmi les nominés, on retrouve deux Belges cette fois : Matz Sels (Nottingham Forest) et Thibaut Courtois (Real Madrid).

Ils devront devancer Alisson Becker (Liverpool), Yassine Bounou (Al-Hilal), Lucas Chevalier (Lille), Gianluigi Donnarumma (PSG), Emiliano Martinez (Aston Villa), Jan Oblak (Atlético de Madrid), de David Raya (Arsenal) ou encore Yann Sommer (Inter Milan) pour remporter ce prestigieux trophée.

Ce serait une première pour Matz Sels, mais pas pour Thibaut Courtois, lauréat en 2018 et 2022. La saison passée, le gardien du Real Madrid a remporté la Supercoupe d'Europe et tenu ses filets inviolés à 17 reprises.

Matz Sels, de son côté, a été élu meilleur gardien de Premier League avec Nottingham Forest, qui a réussi une saison inespérée et a terminé 7e du championnat anglais. Il a tenu le zéro à 13 reprises en championnat. 

