🎥 Un premier match complètement fou pour Will Still en Angleterre : "Je n'aurais pas pu rêver mieux"

Photo: © photonews

Southampton a remporté son premier match de la saison en Championship, hier. Mais les Saints ont eu toutes les peines du monde à se défaire de Wrexham.

Il y a quelques années, voir Southampton et Wrexham évoluer dans la même division était impensable. Mais parallèlement au conte de fée de Wrexham, les Saints se rapprochaient de plus en plus de la zone rouge en Premier League, jusqu'à glisser en Championship.

Hier, à l'occasion du match entre les deux équipes, c'est même Wrexham qui a pris les devants sur penalty, en milieu de première mi-temps. Southampton a alors poussé tant et plus pour le premier match officiel de l'ère Will Still. Longtemps en vain.

Southampton au bout du suspense

Le St Mary's Stadium a fini par exulter dans le temps additionnel. Les locaux ont d'abord égalisé sur coup franc, avant de complètement renverser la situation quelques instants plus tard : "Je ne pouvais pas rêver de meilleurs débuts. Et c'est mérité. La façon avec laquelle nous avons concédé l'ouverture du score sur est frustrante. Tout part d'une rentrée en touche, on n'est pas assez réactifs", explique Will Still.

"Après ça, on a pris un coup sur la tête dans les dix minutes qui ont suivi. Mais on a fini par repartir de l'avant et je pense que nous avons créé suffisamment d'occasions pour dire que nous méritions cette victoire", poursuit-il au micro de Sky Sports.

"Certes, nous avons émergé tardivement, mais c'est aussi ça, la Championship. Et puis, on ne fait pas la fine bouche quand son équipe se bat pour renverser la situation après avoir été menée", conclut l'entraîneur belgo-anglais, qui se souviendra à jamais de ce premier match de l'autre côté de la Manche. Notons que Gavin Bazunu (prêté au Standard en fin de saison dernière) était titulaire, contrairement à Samuel Edozie, toujours cité au Club de Bruges.

18:04
17:32
17:21
17:00
4
16:20
15:47
16:00
15:28
15:40
14:20
15:00
14:20
13:40
14:00
13:18
1
13:00
12:40
12:20
12:00
11:40
11:20
11:00
10:40
1
10:20
1
10:00
09:40
09:20
09:00
2
08:20
08:40
07:40
07:20
06:40
07:00
06:20
23:25
3

The Championship

 Journée 1
Birmingham City Birmingham City 1-1 Ipswich Town Ipswich Town
Charlton Athletic Charlton Athletic 1-0 Watford Watford
Southampton Southampton 2-1 Wrexham Wrexham
Coventry City Coventry City 0-0 Hull City Hull City
Norwich City Norwich City 1-2 Millwall Millwall
Stoke City Stoke City 3-1 Derby County Derby County
West Bromwich West Bromwich 1-0 Blackburn Blackburn
Oxford Utd Oxford Utd 0-1 Portsmouth Portsmouth
Middlesbrough Middlesbrough 1-0 Swansea Swansea
QPR QPR 1-1 Preston North End Preston North End
Sheffield United Sheffield United 1-4 Bristol City Bristol City
Leicester City Leicester City 0-1 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday
