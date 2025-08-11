Vers un transfert en Premier League pour Bilal El Khannouss ? Un club songerait à payer sa clause libératoire

Vers un transfert en Premier League pour Bilal El Khannouss ? Un club songerait à payer sa clause libératoire
Bilal El Khannouss intéresse le Newcastle United FC. Le club anglais envisagerait de payer sa clause libératoire.

Bilal El Khannouss est actuellement toujours un joueur de Leicester City, malgré la relégation des Foxes dans le deuxième échelon du football anglais. Le Belgo-Marocain n'a pas encore trouvé de porte de sortie.

Ce dimanche, il était même titulaire pour la première journée de championnat. Son équipe s'est imposée sur le score de 2-1 contre Sheffield Wednesday, notamment grâce à un but du Diable Rouge Wout Faes en fin de match.

Le contrat de l'ancien joueur du KRC Genk court jusqu'au 30 juin 2028. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 28 millions d'euros.

Selon le Daily Telegraph, une formation de Premier League serait intéressée par un transfert cet été. Il s'agit de Newcastle United, qui a beaucoup de difficultés à recruter lors de ce mercato estival. L'équipe anglaise envisagerait l'idée de payer la clause du milieu offensif.

Selon Sacha Tavolieri, les Magpies attendent toujours des précisions sur le montant de celle-ci. Pour rappel, Bilal El Khannouss avait rejoint Leicester City en août 2024 en provenance du KRC Genk pour un montant de 22,5 millions d'euros.

Bilal El Khannouss

