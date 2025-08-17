"Je veux jouer la Coupe du monde" : un jeune Diable Rouge affirme ses ambitions et évoque son transfert

"Je veux jouer la Coupe du monde" : un jeune Diable Rouge affirme ses ambitions et évoque son transfert
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

L'Olympique Lyonnais traverse une situation délicate et doit vendre pour rééquilibrer ses finances. Malick Fofana, l'un des joueurs les plus bankables de l'effectif, a pourtant confirmé lors de la première journée à Lens qu'il était déjà un élément incontournable. Son avenir reste incertain.

Malgré l’épisode de la relégation évitée, le départ de John Textor et le sauvetage par la DNCG, l’Olympique Lyonnais a plutôt bien travaillé cet été, comme en témoigne sa victoire sur la pelouse de Lens lors de la première journée.

Un succès acquis sur la plus petite des marges (0-1), grâce à un but de Georges Mikautadze, l’ancien attaquant de Seraing, servi par Malick Fofana. Plus tôt dans l’été, le jeune Diable Rouge avait été annoncé partant, mais c’est bien avec les Gones qu’il a entamé la saison.

Malick Fofana évoque son avenir à Lyon

Lyon doit encore vendre pour équilibrer ses finances. Fofana fait partie des joueurs à forte valeur marchande, mais il a de nouveau prouvé son importance ce week-end.

L’ailier gauche de 20 ans s’est présenté en zone mixte devant la presse française pour évoquer sa performance et sa situation. Sa priorité est claire : s’imposer comme titulaire afin de se mettre en valeur avant la Coupe du monde.

"C’est la question piège. Dans le football, tout peut arriver. Je suis très content d’être ici, on verra. Ce n’est pas que je veux partir, mais s’il y a une bonne opportunité, on avisera. Mes objectifs ? J’espère jouer beaucoup, car la Coupe du monde approche et j’espère être sélectionné. Et surtout aider l’équipe, en tout cas."

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Lyon
Lens
Malick Fofana

Plus de news

🎥 Le but de Shandre Campbell pour Bruges, un coup de chance ? Il l'avait déjà fait... cinq fois, et voici les images

🎥 Le but de Shandre Campbell pour Bruges, un coup de chance ? Il l'avait déjà fait... cinq fois, et voici les images

16:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/08: Fofana - Tzolis - Belghali

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/08: Fofana - Tzolis - Belghali

14:00
La situation va bientôt se décanter pour Loïc Lapoussin à Saint-Trond

La situation va bientôt se décanter pour Loïc Lapoussin à Saint-Trond

16:00
"Kadri ne sera prêt qu'en octobre" : un mea-culpa d'Ivan Leko, mais aussi une belle réussite

"Kadri ne sera prêt qu'en octobre" : un mea-culpa d'Ivan Leko, mais aussi une belle réussite

15:40
L'entrée de Huerta a tout changé : un Anderlecht à réaction se met en confiance avant l'AEK Athènes

L'entrée de Huerta a tout changé : un Anderlecht à réaction se met en confiance avant l'AEK Athènes

15:20
🎥 Jorthy Mokio proche d'un but exceptionnel, mais l'Ajax est déjà accroché en Eredivisie

🎥 Jorthy Mokio proche d'un but exceptionnel, mais l'Ajax est déjà accroché en Eredivisie

15:00
1
Du nouveau pour Leander Dendoncker, qui pourrait découvrir un troisième grand championnat européen

Du nouveau pour Leander Dendoncker, qui pourrait découvrir un troisième grand championnat européen

14:30
Après Jashari et en attendant Ordoñez : une troisième vente à près de 40 millions pour le Club de Bruges ?

Après Jashari et en attendant Ordoñez : une troisième vente à près de 40 millions pour le Club de Bruges ?

13:30
Un autre départ majeur se profile à Malines : le coach prend la parole

Un autre départ majeur se profile à Malines : le coach prend la parole

13:00
Charleroi - Antwerp, un duel plus explosif qu'il n'y paraît

Charleroi - Antwerp, un duel plus explosif qu'il n'y paraît

12:15
Un nouveau gros coup se prépare au Club de Bruges : les négociations avancent

Un nouveau gros coup se prépare au Club de Bruges : les négociations avancent

12:30
L'Olympique Lyonnais lance sa saison par une victoire à Lens grâce à un but de Mikautadze !

L'Olympique Lyonnais lance sa saison par une victoire à Lens grâce à un but de Mikautadze !

21:00
Un club de Premier League passe à l'attaque pour Bilal El Khanouss

Un club de Premier League passe à l'attaque pour Bilal El Khanouss

12:00
Nicky Hayen face à un dilemme : quelle solution pour défier les Rangers ?

Nicky Hayen face à un dilemme : quelle solution pour défier les Rangers ?

11:30
Des cadres au repos ou un résultat ? Le dilemme de Besnik Hasi

Des cadres au repos ou un résultat ? Le dilemme de Besnik Hasi

10:40
"C'est le football que je veux voir" : Ivan Leko s'enflamme malgré le partage de La Gantoise

"C'est le football que je veux voir" : Ivan Leko s'enflamme malgré le partage de La Gantoise

11:00
"Thibaut n'a pas un ego surdimensionné" : face aux critiques, son père prend sa défense

"Thibaut n'a pas un ego surdimensionné" : face aux critiques, son père prend sa défense

10:30
2
Décisif face au Standard, Zorgane résume son style : "Je préfère faire la passe que de tirer"

Décisif face au Standard, Zorgane résume son style : "Je préfère faire la passe que de tirer"

10:00
2
Des tensions autour de Raskin avant Bruges ? Son coach met en cause l'entourage

Des tensions autour de Raskin avant Bruges ? Son coach met en cause l'entourage

09:30
Le Bayern de Vincent Kompany démarre la saison avec un nouveau titre

Le Bayern de Vincent Kompany démarre la saison avec un nouveau titre

09:01
🎥 "Oui, j'étais en colère" : les regrets de Mircea Rednic après le revers du Standard à l'Union Interview

🎥 "Oui, j'étais en colère" : les regrets de Mircea Rednic après le revers du Standard à l'Union

08:20
1
Soulagement pour Bruges : Nicky Hayen confirme le retour d'un joueur clé

Soulagement pour Bruges : Nicky Hayen confirme le retour d'un joueur clé

08:40
Adnan Januzaj avait été cité à Anderlecht, mais une décision aurait été prise concernant son avenir

Adnan Januzaj avait été cité à Anderlecht, mais une décision aurait été prise concernant son avenir

08:00
Le Liégeois Anisse Brrou retrouve des couleurs à Lokeren !

Le Liégeois Anisse Brrou retrouve des couleurs à Lokeren !

07:30
"Thomas Henry était au fond du trou" : à 10, le Standard a tenu son rang sur la pelouse de l'Union Interview

"Thomas Henry était au fond du trou" : à 10, le Standard a tenu son rang sur la pelouse de l'Union

07:00
Fossey et Calut dépassés, Saïd invisible : les notes des joueurs du Standard après la défaite à l'Union Analyse

Fossey et Calut dépassés, Saïd invisible : les notes des joueurs du Standard après la défaite à l'Union

23:20
1
Cadeau de Saïd, puis rouge pour Henry : le Standard se saborde en 120 secondes et subit la loi de l'Union

Cadeau de Saïd, puis rouge pour Henry : le Standard se saborde en 120 secondes et subit la loi de l'Union

22:39
Premier succès pour Karel Geraerts à la tête du Stade de Reims !

Premier succès pour Karel Geraerts à la tête du Stade de Reims !

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/08: Van Den Bosch - Walsh - Coman

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/08: Van Den Bosch - Walsh - Coman

21:40
Challenger Pro League : premières victoires pour le RWDM et le RSCA Futures

Challenger Pro League : premières victoires pour le RWDM et le RSCA Futures

22:21
🎥 Thomas Henry expulsé après 25 minutes : le carton rouge était-il mérité pour l'attaquant du Standard ?

🎥 Thomas Henry expulsé après 25 minutes : le carton rouge était-il mérité pour l'attaquant du Standard ?

22:00
1
Nouveau rebondissement dans le dossier Zeno Van den Bosch

Nouveau rebondissement dans le dossier Zeno Van den Bosch

21:40
Un ancien pilier à 250 matchs en Pro League continue sa carrière... en Thaïlande

Un ancien pilier à 250 matchs en Pro League continue sa carrière... en Thaïlande

21:20
Nouvelle frustration pour Leko et La Gantoise, qui méritaient mieux à Malines

Nouvelle frustration pour Leko et La Gantoise, qui méritaient mieux à Malines

20:40
Première apparition officielle et première victoire pour Johan Bakayoko sous le maillot de Leipzig !

Première apparition officielle et première victoire pour Johan Bakayoko sous le maillot de Leipzig !

20:20
Un but superbe pour sauver Bruges.... mais Mechele n'est pas impressionné : "Il a eu de la chance"

Un but superbe pour sauver Bruges.... mais Mechele n'est pas impressionné : "Il a eu de la chance"

20:00
2

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 1
Rennes Rennes 1-0 Marseille Marseille
Lens Lens 0-1 Lyon Lyon
Monaco Monaco 3-1 Le Havre Le Havre
Nice Nice 0-1 Toulouse Toulouse
Brest Brest 2-3 Lille OSC Lille OSC
Angers Angers 17:15 Paris FC Paris FC
Auxerre Auxerre 17:15 Lorient Lorient
Metz Metz 17:15 Strasbourg Strasbourg
Nantes Nantes 20:45 PSG PSG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved