"Je veux jouer la Coupe du monde" : un jeune Diable Rouge affirme ses ambitions et évoque son transfert

L'Olympique Lyonnais traverse une situation délicate et doit vendre pour rééquilibrer ses finances. Malick Fofana, l'un des joueurs les plus bankables de l'effectif, a pourtant confirmé lors de la première journée à Lens qu'il était déjà un élément incontournable. Son avenir reste incertain.

Malgré l’épisode de la relégation évitée, le départ de John Textor et le sauvetage par la DNCG, l’Olympique Lyonnais a plutôt bien travaillé cet été, comme en témoigne sa victoire sur la pelouse de Lens lors de la première journée.

Un succès acquis sur la plus petite des marges (0-1), grâce à un but de Georges Mikautadze, l’ancien attaquant de Seraing, servi par Malick Fofana. Plus tôt dans l’été, le jeune Diable Rouge avait été annoncé partant, mais c’est bien avec les Gones qu’il a entamé la saison.

Malick Fofana évoque son avenir à Lyon

Lyon doit encore vendre pour équilibrer ses finances. Fofana fait partie des joueurs à forte valeur marchande, mais il a de nouveau prouvé son importance ce week-end.

L’ailier gauche de 20 ans s’est présenté en zone mixte devant la presse française pour évoquer sa performance et sa situation. Sa priorité est claire : s’imposer comme titulaire afin de se mettre en valeur avant la Coupe du monde.

"C’est la question piège. Dans le football, tout peut arriver. Je suis très content d’être ici, on verra. Ce n’est pas que je veux partir, mais s’il y a une bonne opportunité, on avisera. Mes objectifs ? J’espère jouer beaucoup, car la Coupe du monde approche et j’espère être sélectionné. Et surtout aider l’équipe, en tout cas."