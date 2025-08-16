L'Olympique Lyonnais lance sa saison par une victoire à Lens grâce à un but de Mikautadze !

L'OL démarre son parcours en Ligue 1 par un succès 0-1 à Bollaert. L'unique goal de la partie a été inscrit par un ancien joueur du RFC Seraing, le Géorgien Georges Mikautadze.

A l'instar de la Premier League, la Ligue 1 reprenait ses droits ce week-end. Ce samedi, outre Monaco-Le Havre et Nice-Toulouse, on retrouvait à l'affiche un alléchant Lens-Lyon. De quoi enflammer le chaudron lensois dès le début de saison.

Et forcément, le Stade Bollaert était bel et bien plein à craquer ce samedi sur le coup de dix sept heures. Pour un match où les Lensois se sont montrés davantage dangereux que leurs adversaires en première période, sans parvenir à marquer. Ce que Mikautadze fera juste avant le retour aux vestiaires.

Assist de Fofana

Dans le temps additionnel de la première mi-temps, le Diable rouge Malick Fofana déborde comme il sait le faire sur son flanc gauche et centre pour Mikautadze. L'ancien buteur de Seraing met l'OL aux commandes.

En seconde période, Lens va pousser mais sans succès. Lyon tiendra bon et décroche une précieuse victoire à l'extérieur pour démarrer sa saison. Une victoire à laquelle auront participé d'autres connaissances du football belge.

En effet, dans l'axe de la défense était titularisé Clinton Mata. L'ancien brugeois a d'ailleurs rendu une excellente copie. Dans le but lyonnais, on retrouvait enfin un vieil élément de Charleroi. Il s'agit de Remy Descamps, passé au Sporting lors de l'exercice 2020-2021.