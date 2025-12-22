Mise à jour du classement FIFA : les Diables Rouges terminent l'année dans le top 10

Mise à jour du classement FIFA : les Diables Rouges terminent l'année dans le top 10
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2614

Le nouveau classement FIFA a été publié ce lundi. La Belgique termine l'année 2025 à la huitième position.

Le top 10 du classement reste identique pour ce dernier de l’année. L’Espagne conserve sa première place prise en septembre dernier. L’Argentine reste deuxième, tandis que la France complète le podium.

La Belgique figure toujours au huitième rang. La sélection est toujours positionnée entre les Pays-Bas (7e) et l’Allemagne (9e). Lors de la dernière trêve, les Diables Rouges ont fait match nul contre le Kazakhstan sur le score de 1-1 et se sont imposés largement 7-0 face au Liechtenstein.

Le prochain rendez-vous des joueurs belges est fixé à mars 2026. Ils disputeront deux matchs de préparation au Mondial 2026. Cela se déroulera outre-Atlantique, où ils affronteront les États-Unis le 28 mars et le Mexique le 1er avril. 

La suite du top 10 

En quatrième position, on retrouve l’Angleterre. Le Brésil est toujours cinquième, le Portugal sixième, et la Croatie ferme le top 10, tout juste talonnée par une autre nation.

Il s’agit du Maroc, qui n’est désormais plus qu’à une place du top 10 après avoir remporté la Coupe arabe de la FIFA, confirmant ses récentes bonnes prestations. Le pays se trouve juste derrière la Croatie, à seulement 0,54 point.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique

Plus de news

Eden Hazard de retour dans le monde du football à l'avenir ? Il répond clairement

Eden Hazard de retour dans le monde du football à l'avenir ? Il répond clairement

16:00
"On était bien dans tout ce qu'on faisait" : Frédéric Soelle Soelle ravi suite à son but contre le RWDM

"On était bien dans tout ce qu'on faisait" : Frédéric Soelle Soelle ravi suite à son but contre le RWDM

15:30
De Dottignies à Dallas : le rêve américain d'un jeune Wallon en MLS

De Dottignies à Dallas : le rêve américain d'un jeune Wallon en MLS

14:40
C'est fait : Vincent Kompany va accueillir une nouvelle pépite au Bayern

C'est fait : Vincent Kompany va accueillir une nouvelle pépite au Bayern

14:20
Plusieurs Anversois ont l'ADN d'Anderlecht : de la classe et de l'audace

Plusieurs Anversois ont l'ADN d'Anderlecht : de la classe et de l'audace

13:40
Pep Guardiola prévient Jérémy Doku et ses coéquipiers : le tacticien espagnol va se montrer sévère

Pep Guardiola prévient Jérémy Doku et ses coéquipiers : le tacticien espagnol va se montrer sévère

14:00
"Pourquoi critiquer toute la défense ?" : Arthur Theate agacé par les critiques sur la défense des Diables

"Pourquoi critiquer toute la défense ?" : Arthur Theate agacé par les critiques sur la défense des Diables

08:30
Le RFC Liège a refusé une nouvelle offre : Oumar Diouf attire les convoitises en Pro League et à l'étranger

Le RFC Liège a refusé une nouvelle offre : Oumar Diouf attire les convoitises en Pro League et à l'étranger

13:20
Des nouvelles de Wout Faes : voici où en est sa situation à Leicester

Des nouvelles de Wout Faes : voici où en est sa situation à Leicester

13:00
Axel Witsel ferme-t-il définitivement la porte à un retour à Sclessin ? Son père se montre clair

Axel Witsel ferme-t-il définitivement la porte à un retour à Sclessin ? Son père se montre clair

10:00
2
"Le football est un monde dur" : Ivan Leko s'est-il mis La Gantoise à dos ? Matisse Samoise est clair

"Le football est un monde dur" : Ivan Leko s'est-il mis La Gantoise à dos ? Matisse Samoise est clair

12:40
"Scandaleusement mauvais" : Felice Mazzu n'est pas le seul à critiquer le niveau de son équipe

"Scandaleusement mauvais" : Felice Mazzu n'est pas le seul à critiquer le niveau de son équipe

12:20
Un penalty léger, encore, contre Anderlecht ? "Si on siffle ça..."

Un penalty léger, encore, contre Anderlecht ? "Si on siffle ça..."

11:40
2
La principale différence par rapport à Leko ? Le chiffre inattendu qui maintient le Standard dans le top 6

La principale différence par rapport à Leko ? Le chiffre inattendu qui maintient le Standard dans le top 6

12:00
"J'ai pris moi-même cette décision" : José Riga s'explique sur son départ de Stockay

"J'ai pris moi-même cette décision" : José Riga s'explique sur son départ de Stockay

11:20
Un record historique : la Pro League n'avait plus affiché un bilan aussi faible depuis plus de 40 ans

Un record historique : la Pro League n'avait plus affiché un bilan aussi faible depuis plus de 40 ans

11:00
1
Le RFC Liège a-t-il réussi sa première partie de saison ?

Le RFC Liège a-t-il réussi sa première partie de saison ?

10:30
🎥 Mission réussie : la jolie communion entre les Liégeois et leurs fans après avoir terminé l'année en beauté

🎥 Mission réussie : la jolie communion entre les Liégeois et leurs fans après avoir terminé l'année en beauté

09:30
Un joueur de l'Union Saint-Gilloise appelé en dernière minute pour disputer la CAN 2025

Un joueur de l'Union Saint-Gilloise appelé en dernière minute pour disputer la CAN 2025

09:01
"On a la qualité pour faire de belles choses" : Ibrahim Karamoko très clair après le succès du Standard

"On a la qualité pour faire de belles choses" : Ibrahim Karamoko très clair après le succès du Standard

08:00
"Il faut y croire" : Vincent Kompany, ravi mais ambitieux après avoir conclu 2025 en beauté avec le Bayern

"Il faut y croire" : Vincent Kompany, ravi mais ambitieux après avoir conclu 2025 en beauté avec le Bayern

07:40
🎥 Le joli geste d'Ivan Leko envers les joueurs de La Gantoise

🎥 Le joli geste d'Ivan Leko envers les joueurs de La Gantoise

07:20
2
"Une première dans ma carrière" : Felice Mazzu explose après la défaite contre le Cercle

"Une première dans ma carrière" : Felice Mazzu explose après la défaite contre le Cercle

07:00
2
Les engins pyrotechniques ont fait des dégâts : un supporter gravement blessé au Jan Breydelstadion

Les engins pyrotechniques ont fait des dégâts : un supporter gravement blessé au Jan Breydelstadion

06:30
1
🎥 World class : l'action sensationnelle de Youri Tielemans pour faire tomber Manchester United

🎥 World class : l'action sensationnelle de Youri Tielemans pour faire tomber Manchester United

23:00
"Des supporters d'Anderlecht sont venus chez moi" : les révélations glaçantes du père d'Axel Witsel

"Des supporters d'Anderlecht sont venus chez moi" : les révélations glaçantes du père d'Axel Witsel

22:40
1
"Une mi-temps de merde" : Lucas Hey ne se cache pas mais se réjouit d'avoir évité un Westerlo bis Interview

"Une mi-temps de merde" : Lucas Hey ne se cache pas mais se réjouit d'avoir évité un Westerlo bis

22:00
🎥 Rafiki Saïd et Faïz Selemani ont tout tenté : le Maroc ouvre 'sa' CAN avec un but exceptionnel

🎥 Rafiki Saïd et Faïz Selemani ont tout tenté : le Maroc ouvre 'sa' CAN avec un but exceptionnel

22:20
Pas de Mondial 2026 pour Lucas Stassin ? Le bras de fer avec Saint-Étienne s'intensifie

Pas de Mondial 2026 pour Lucas Stassin ? Le bras de fer avec Saint-Étienne s'intensifie

20:00
Coosemans sauveur, Bertaccini râleur : les cotes des Mauves au Bosuil

Coosemans sauveur, Bertaccini râleur : les cotes des Mauves au Bosuil

21:20
5
Des soucis jusqu'au bout : Charleroi devant la FIFA dans le cadre du transfert d'un de ses anciens attaquants

Des soucis jusqu'au bout : Charleroi devant la FIFA dans le cadre du transfert d'un de ses anciens attaquants

21:40
Deux changements avant la demi-heure : Felice Mazzu impuissant, Louvain fait la mauvaise opération

Deux changements avant la demi-heure : Felice Mazzu impuissant, Louvain fait la mauvaise opération

21:25
Gavory et Atteri ont tout tenté : Eupen accroché par l'Olympic au bout du suspense

Gavory et Atteri ont tout tenté : Eupen accroché par l'Olympic au bout du suspense

21:10
Westerlo n'était peut-être bien qu'un accident : cette fois, Anderlecht a su réagir au Bosuil

Westerlo n'était peut-être bien qu'un accident : cette fois, Anderlecht a su réagir au Bosuil

20:30
Seulement deux points de plus que Charleroi : le grand regret de Rik De Mil après la défaite à Bruges

Seulement deux points de plus que Charleroi : le grand regret de Rik De Mil après la défaite à Bruges

20:45
La première demi-heure a suffi : Vincent Kompany et le Bayern Munich clôturent 2025 en beauté

La première demi-heure a suffi : Vincent Kompany et le Bayern Munich clôturent 2025 en beauté

19:40

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 10
Hongrie Hongrie 2-3 Irlande Irlande
Portugal Portugal 9-1 Arménie Arménie
Ukraine Ukraine 2-0 Islande Islande
Serbie Serbie 2-1 Lettonie Lettonie
Albanie Albanie 0-2 Angleterre Angleterre
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1-3 France France
Israël Israël 4-1 Moldavie Moldavie
Italie Italie 1-4 Norvège Norvège
Allemagne Allemagne 6-0 Slovaquie Slovaquie
Malte Malte 2-3 Pologne Pologne
Montenegro Montenegro 2-3 Croatie Croatie
République tchèque République tchèque 6-0 Gibraltar Gibraltar
Irlande du Nord Irlande du Nord 1-0 Luxembourg Luxembourg
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Lituanie Lituanie
Bulgarie Bulgarie 2-1 Georgie Georgie
Biélorussie Biélorussie 0-0 Grèce Grèce
Pays de Galles Pays de Galles 7-1 Macédoine Macédoine
Ecosse Ecosse 4-2 Danemark Danemark
Belgique Belgique 7-0 Liechtenstein Liechtenstein
Espagne Espagne 2-2 Turquie Turquie
Autriche Autriche 1-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Suède Suède 1-1 Slovénie Slovénie
Roumanie Roumanie 7-1 Saint-Marin Saint-Marin
Kosovo Kosovo 1-1 Suisse Suisse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved