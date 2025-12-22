Mise à jour du classement FIFA : les Diables Rouges terminent l'année dans le top 10

Le nouveau classement FIFA a été publié ce lundi. La Belgique termine l'année 2025 à la huitième position.

Le top 10 du classement reste identique pour ce dernier de l’année. L’Espagne conserve sa première place prise en septembre dernier. L’Argentine reste deuxième, tandis que la France complète le podium.

La Belgique figure toujours au huitième rang. La sélection est toujours positionnée entre les Pays-Bas (7e) et l’Allemagne (9e). Lors de la dernière trêve, les Diables Rouges ont fait match nul contre le Kazakhstan sur le score de 1-1 et se sont imposés largement 7-0 face au Liechtenstein.

Le prochain rendez-vous des joueurs belges est fixé à mars 2026. Ils disputeront deux matchs de préparation au Mondial 2026. Cela se déroulera outre-Atlantique, où ils affronteront les États-Unis le 28 mars et le Mexique le 1er avril.

La suite du top 10

En quatrième position, on retrouve l’Angleterre. Le Brésil est toujours cinquième, le Portugal sixième, et la Croatie ferme le top 10, tout juste talonnée par une autre nation.

Il s’agit du Maroc, qui n’est désormais plus qu’à une place du top 10 après avoir remporté la Coupe arabe de la FIFA, confirmant ses récentes bonnes prestations. Le pays se trouve juste derrière la Croatie, à seulement 0,54 point.



