La révolte gronde dans le vestiaire de Mons : "Personne ne nous a rien demandé"
Photo: © photonews
Au RAEC Mons, le chaos complet règne après le licenciement d'Emilio Ferrera. Les joueurs se sentent trahis et soulignent que la direction du club les "a complètement ignorés". Lundi, ils ont refusé de s'entraîner, non pas pour boycotter le nouvel entraîneur, mais pour envoyer un message clair.

Les joueurs ont appris la nouvelle du départ de Ferrera via les réseaux sociaux, en même temps que les supporters. "Personne ne nous a rien demandé, personne ne nous a informés. Certains gars sont même venus à Mons pour ce projet et cet entraîneur", déclare un joueur dans les colonnes de Sudinfo.

Le groupe ne sait pas si l'ambition initiale - la promotion en D1B - est toujours la priorité. Au sein du noyau, la crainte est que les intérêts de Mount Pleasant, le club des nouveaux propriétaires, passent en premier. L'arrivée de plusieurs joueurs jamaïcains renforce ce sentiment de méfiance.

Le vestiaire sans dessus dessous

Les joueurs ont demandé une réunion avec la direction lundi. Celle-ci a promis que la ligne sportive resterait la même et que seul George Boateng (le nouvel entraîneur) déciderait qui joue. Cependant, le scepticisme demeure élevé : "Si quelqu'un reçoit des minutes sans justification sportive, notre protestation sera encore plus forte".

Malgré la colère, les joueurs essaient de se concentrer sur le début du championnat. Ils ont parlé avec le nouveau coach et ont souligné que leur mécontentement n'était pas dirigé contre lui personnellement. "Mais introduire un nouvel entraîneur et un autre système une semaine avant le début est tout simplement irresponsable".

Le licenciement d'Emilio Ferrera (et de son frère Manu) est particulièrement douloureux, d'autant plus que le groupe venait de retrouver le sourire après une fin de saison difficile. "Il est parti parce qu'il nous défendait. Maintenant, nous avons le sentiment que les dirigeants ont tout détruit". Ambiance, ambiance à quatre jours du premier match sous les ordres du nouvel entraîneur néerlandais (en Coupe, contre Audenarde) et à une semaine de la D1 ACFF contre les U23 du Sporting Charleroi.

Mons

17:30
17:00
17:00
16:30
16:00
15:30
15:00
14:40
10:30
14:00
13:30
13:00
12:40
12:20
12:00
11:40
11:20
11:00
10:00
09:30
09:00
08:30
08:00
07:40
07:20
07:00
06:40
22:30
22:58
22:30
22:00
21:40
21:20
21:00
20:40
20:20
