Une première depuis Kevin De Bruyne en 2022 : un Belge dans l'équipe de l'année en Premier League !

La PFA (Professional Footballers' Association) a présenté hier soir son onze de l'année en Premier League. Un Belge y figure.

Cocorico en Angleterre : pour la première fois depuis 2022, quand Kevin De Bruyne avait été primé dans le onze, un joueur belge est récompensé pour sa magnifique saison en intégrant le onze de l'année en Premier League.

C'est Matz Sels qui a été mis à l'honneur et défend les buts de cette équipe idéale. De quoi mettre en lumière sa saison XXL avec Nottingham. Le Diable Rouge est en effet loin d'être étranger à l'équipe, longtemps révélation de la saison et installé aux premières places du classement.

Liverpool à l'honneur

Sels a tout simplement tout joué en Premier League : 3420 minutes disputées sur 3420. En 38 matchs, Sels et Nottingham n'ont encaissé que 46 buts, avec pas moins de 13 cleansheets à la clé. Pas une mince performance quand on regarde la qualité des attaquants du championnat anglais.

Nottingham place également Chris Wood (auteur de 20 buts) dans le onze. Pour le reste, cette équipe idéale renseigne quatre joueurs de Liverpool, trois d'Arsenal, un de Bournemouth et un de Newcastle. Le onze : Sels - Van Dijk, Gabriel, Saliba, Kerkez - Rice, Gravenbergh, Mac Allister - Salah, Wood, Isak.

La distinction suprême est revenue à Mohamed Salah, élu joueur de l'année après une saison stratosphérique à 29 buts et 18 assists pour lancer Liverpool sur le trône.

