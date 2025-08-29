L'offre tant attendue : Tolu Arokodare va devenir le transfert sortant le plus cher de l'histoire de Genk

L'offre tant attendue : Tolu Arokodare va devenir le transfert sortant le plus cher de l'histoire de Genk
Deviens fan de KRC Genk! 2035

Tolu Arokodare était sur le départ depuis un certain temps. Il a enfin trouvé le club étranger prêt à payer ce que demandait Genk.

Toujours officiellement présent à Genk jusqu'à aujourd'hui, Tolu Arokodare n'avait plus vraiment la tête dans le Limbourg. Le grand attaquant nigérian ne jouait d'ailleurs pas en ce début de saison, pour permettre à Oh Hyeon-gyu de prendre en confiance comme titulaire.

La journée a été très confuse au Racing : alors que tout le groupe s'était réuni pour découvrir le tirage au sort de l'Europa League, Arokodare n'était trouvable nulle part. Il était pourtant bien passé au club dans la matinée...pour mieux mettre le cap vers l'Angleterre.

Le défi de sa carrière en Premier League

Le dossier s'est en effet accéléré : comme l'écrit Fabrizio Romano, un accord de principe a été trouvé avec Wolverhampton : le roc du Racing va s'y engager pour pas moins de 27 millions d'euros après ses tests médicaux, prévus demain.

Tolu Arokodare va donc devenir le transfert sortant le plus cher de l'histoire de Genk. Jusqu'à présent, le record était détenu par Sander Berge, parti pour 25 millions d'euros en 2020. C'était déjà vers l'Angleterre, à destination de Sheffield United.

Espérons pour Arokodare qu'il fasse mieux que le dernier grand attaquant nigérian parti de la Cegeka Arena vers la Premier League. Recruté contre 18 millions par Southampton en janvier 2023, Paul Onuachu y a vécu un enfer, il a d'ailleurs été définitivement cédé cet été.

