Lucas Stassin finalement...en Premier League ? Le jeu des chaises musicales qui pourrait tout changer

Le marché des transferts approche de sa clôture et la situation de Lucas Stassin reste incertaine. D'autant qu'un club de Premier League pourrait entrer dans la course.

À trois jours de la fin du mercato, Lucas Stassin est toujours à Saint-Etienne. Mais avec ses 11 buts en Ligue 1 rien qu'en 2025, le Brainois devrait bel et bien changer de crèmerie. Sa direction s'attend d'ailleurs à vivre des prochains jours mouvementés.

Hier, nous faisions état de l'intérêt du Stade Rennais. Mais l'ASSE a refusé les offres formulées par les Bretons, qui sont partis sur une autre piste depuis lors. Et quand il est question de gros sous pour pouvoir mettre le prix demandé, la Premier League n'est jamais très loin.

Saint-Etienne veut faire monter les enchères

Le journal L'Equipe rapporte ainsi l'intérêt de Brentford. Les Bees se cherchent toujours un nouvel attaquant de pointe depuis le départ de Bryan Mbeumbo à Manchester United pour pas moins de 75 millions d'euros.

Brentford avait auparavant Arnaud Kalimuendo dans son viseur, mais le joueur...du Stade Rennais a choisi Nottingham Forest. Le jeu des chaises musicales se tourne donc vers un plan B, avec une trésorerie renflouée pour y parvenir.

Il faudra bien cela : Saint-Etienne attend au moins 20 millions d'euros pour son buteur et ne se montrera guère flexible après avoir refusé les 17 millions de Rennes. D'autant que Lens est également sur la piste. À ce stade, aucune offre formelle de Brentford n'est encore arrivée, le club anglais surveille également Maximilian Beier (Dortmund).