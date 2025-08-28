Un club de Ligue 1 pousse pour Lucas Stassin, mais Saint-Étienne reste inflexible

Lucas Stassin évolue actuellement à Saint-Étienne, en Ligue 2. Ambitieux et tourné vers le Mondial, l'attaquant espère un transfert. Des clubs de Ligue 1 le veulent, mais les Verts refusent pour l'instant de le lâcher.

Arrivé en France il y a seulement un an, Lucas Stassin a marqué les esprits. Formé à Anderlecht, il a signé douze buts toutes compétitions confondues dès sa première saison en Ligue 1.

Mais ça n’a pas empêché Saint-Étienne de descendre en Ligue 2. Stassin rêve de retrouver l’élite, même s’il porte encore aujourd’hui le maillot vert et blanc.

Le Stade Rennais, club du haut de tableau en Ligue 1, aimerait justement le sortir de l’enfer de la deuxième division. Le club le suit depuis un moment et avait formulé une offre. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, une nouvelle proposition aurait été envoyée à Saint-Étienne.

17 millions d’euros, bonus compris ? Trop peu !

L’offre atteignait quinze millions d’euros, plus deux de bonus. Un montant jugé trop faible par les dirigeants stéphanois, qui l’ont aussitôt rejetée. Ils attendent au minimum 20 millions d’euros.

Stassin doit donc encore patienter. Son avenir se jouera sans doute dans les derniers jours du mercato. Le Belge rêve du Mondial 2026 avec les Diables Rouges : rester en Ligue 2 rendrait cet objectif impossible.