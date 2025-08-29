Pas de Sacha Boey dans la sélection, les courtes explications de Rudi Garcia : "Il n'est pas sélectionnable"

Pas de Sacha Boey dans la sélection, les courtes explications de Rudi Garcia : "Il n'est pas sélectionnable"
Photo: © photonews

Sacha Boey n'était pas dans la sélection de Rudi Garcia ce jeudi. Le coach français s'est quelque peu exprimé en conférence de presse à propos d'une potentielle sélection du Bavarois.

En juin dernier, Sacha Boey avait été cité comme pouvant être un Diable Rouge potentiel. Dans une émission diffusée sur LN24, le journaliste Sacha Tavolieri avait révélé que le latéral pourrait être une option pour la Belgique au poste de latéral droit.

L'expert mercato avait indiqué que l'entourage du joueur avait pris contact avec la fédération et qu'il était ouvert à l'idée de rejoindre les Diables Rouges. Ayant joué uniquement avec les équipes de jeunes de la France jusqu'à présent, sa maman étant belge, cela semblait envisageable qu'il représente la Belgique.

Lire aussi… Trois petits nouveaux : voici la liste des Diables Rouges pour le prochain rassemblement

Ce jeudi, il n'a cependant pas été annoncé dans la liste de Rudi Garcia. Le coach français a été interrogé à ce sujet en conférence de presse et a calmé le jeu.

Il n'est pas sélectionnable

"Il faudrait poser la question à Vincent Mannaert mais il y a des joueurs binationaux qui ne sont pas Belges, ou pas administrativement. Sacha n'est pas sélectionnable donc on ne peut pas parler de lui", précise-t-il.

Les joueurs habituellement sélectionnés au poste de latéral droit, Timothy Castagne et Thomas Meunier, ont bien été retenus. Cette déclaration de Rudi Garcia sous-entend-elle que le dossier Sacha Boey est définitivement clos ? Seul l'avenir nous le dira, mais pour l'instant nous semblons loin d'une sélection du joueur du Bayern.

