Un tirage difficile ? Le CEO du Club de Bruges se montre ambitieux

Le Club de Bruges affrontera le Barça en Ligue des champions. Son CEO, Bob Madou, insiste : il veut jouer contre le vrai Barcelone, pas contre une équipe B.

Bob Madou déclare dans Het Nieuwsblad que le tirage vaut pour lui un 7 sur 10. "Pour les supporters, recevoir Arsenal et Barcelone à domicile, c’est fantastique. Seul Liverpool aurait été mieux." Il préfère effectuer le voyage vers le Kazakhstan le plus tôt possible, afin d’éviter des conditions météorologiques trop rudes. "Sinon, on ne sait jamais", ajoute-t-il.

Madou ne veut pas trop se projeter. "La saison passée, nous pensions aussi qu’un dernier match contre Manchester City jouerait en notre faveur. Mais eux devaient tout donner. Et maintenant que nous sommes là, autant affronter le vrai Barcelone."

Dans Het Laatste Nieuws, Madou précise. "Le lien avec Charles De Ketelaere est plus particulier pour nous que les autres. Pour moi, ce sera un plaisir de retrouver Vincent Kompany, que je connais de la fédération, mais pour le reste ce sera comme contre n’importe quelle autre équipe."

C'est difficile de ne pas être impressionné par un tel tirage. "Les noms des adversaires résonnent vraiment fort", souligne Madou à propos d’Arsenal et Barcelone. "C’est un vrai privilège d’accueillir ces deux clubs à domicile, ça fait vraiment rêver."

Bruges veut garder Ordóñez

Des arrivées ou départs, avant le début de la Ligue des champions ? "Nous aimerions entamer la phase de ligue avec ce groupe, et aussi avec Ordóñez."