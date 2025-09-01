Enfin une solution pour Lucas Stassin ? Un club de Ligue 1 fait une proposition importante

Enfin une solution pour Lucas Stassin ? Un club de Ligue 1 fait une proposition importante
Lucas Stassin pourrait quitter Saint-Étienne alors que la fin du mercato approche. Un club de Ligue 1 est passé à l'attaque.

Samedi, Lucas Stassin a peut-être disputé son dernier match avec Saint-Étienne. Il n'a joué qu'un petit quart d'heure lors du match nul de son équipe contre Grenoble (1-1).

Stassin au paris FC ? 

En ce dernier jour de mercato dans les cinq grands championnats, les dirigeants verts ont reçu une offre intéressante pour leur avant-centre. Selon le journal L'Équipe, le Paris FC a transmis une proposition à hauteur de 26 millions d'euros assortie de trois millions de bonus.

Actuellement sous contrat jusqu'en juin 2028, l'ancien Mauve est considéré comme un joueur clé de l'effectif stéphanois. Son départ serait difficile à combler, même s'il ferait beaucoup de bien aux caisses du club.

C'est pourquoi Saint-Étienne a été clair, il ne partira qu'en cas de bonne offre. La proposition parisienne semble élevée pour celui qui est estimé à 18 millions d'euros selon Transfermarkt. Reste à voir si cela convainc la formation de Ligue 2.

Les dernières heures du mercato s'annoncent cruciales. Un accord sera-t-il rapidement trouvé avant de boucler ce potentiel transfert ? Seul l'avenir nous le dira.

