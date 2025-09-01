Nicolas Raskin vers un départ des Rangers ? Deux solutions restent possibles

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'avenir de Nicolas Raskin aux Rangers arrive à un tournant décisif. À l'approche de la clôture du mercato, deux pistes concrètes restent ouvertes pour un départ, mais le club écossais fixe des conditions strictes.

Nicolas Raskin est actuellement proche d’un possible transfert vers la Premier League selon Sacha Tavolieri. Crystal Palace et Wolverhampton Wanderers sont cités comme les deux clubs les plus actifs pour s’attacher ses services.

Les deux clubs veulent renforcer leur milieu de terrain dans les derniers jours du mercato. Ils privilégient pour cela une formule à risques limités.

Les Glasgow Rangers se disent prêts à collaborer à un départ de Raskin, mais posent des conditions claires. Le club n’est pas intéressé par un simple prêt : un transfert temporaire ne serait envisagé que s’il inclut une option d’achat obligatoire.

De cette manière, les Rangers veulent éviter le scénario d’un retour du joueur sans rendement. Avec la fin du mercato qui approche, les clubs intéressés doivent agir rapidement.

Une décision définitive sur l’avenir du joueur donc attendue avant la clôture de la période des transferts. Le joueur lui-même serait ouvert à un nouveau défi. Le site Transfermarkt estime sa valeur à 10 millions d’euros.